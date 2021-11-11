Должностному лицу Минэнерго вынесли приговор за взятки до 3 млн тенге

НУР-СУЛТАН. 10 НОЯБРЯ - Руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции Нур-Султана Шынгыс Кабдула в ходе брифинга сообщил, что по резонансному газовому делу в отношении должностного лица Министерства энергетики РК Амангелдыулы, который получал взятки от 115 тыс. до 3 млн тенге, вынесен приговор, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как уточнил глава департамента, в октябре этого года Амангелдыулы было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет по факту получения на системной основе взяток от 115 тыс. до 3 млн тенге от представителей газосетевых организаций Мангистауской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областей за выделение объемов социального газа.

Он также отметил, что в качестве дополнительного наказания судом взыскана сумма взятки.

Кроме того, его сообщнику, директору газосетевой организации Мангистауской области, также назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.