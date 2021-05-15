Дополнительные поезда будут курсировать в направлении Алаколя

НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - АО "Пассажирские перевозки" запускает дополнительные летние поезда в направлении Алаколя, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 17 июня 2021 года запускается поезд №457/458 сообщением Семей - Достык с периодичностью курсирования через день, отправлением со станции Семей по нечетным датам, со станции Достык по четным датам.

Также с 17 июня начинает курсировать поезд №459/460 сообщением Оскемен-1 - Достык. Периодичность курсирования - через день, отправление со станции Оскемен-1 по нечетным датам, со станции Достык по четным датам.

С 20 июня начинает курсировать поезд №257/258 сообщением Нур-Султан-1 - Достык. Периодичность - 2 раза в неделю, отправление из Нур-Султана по воскресеньям и четвергам, со станции Достык - по понедельникам и пятницам.

Напоминаем, что в направлении курортной зоны также курсируют поезда: №54/53 Нур-Султан - Достык (периодичность курсирования 2 раза в неделю); летний период прицепной вагон Нур-Султан - Достык в составе поезда №121/122 Нур-Султан - Семей; беспересадочный вагон сообщением Алматы - Достык в составе поезда №21/22 Кызылорда - Семей с переприцепкой на станции Актогай к поезду № 6941/6942 Актогай - Достык", - сообщили в пресс-службе АО "ПП".

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