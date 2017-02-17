Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - Дороги закрыты из-за непогоды в Актюбинской и Алматинской областях, сообщается на сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям.
По информации КЧС, в Актюбинской области с 14.30 в связи с ухудшением погодных условий (снег, сильная метель, нулевая видимость) закрыто движение на участках автодорог республиканского значения Актобе - Атырау - Астрахань (246-й - 330-й километры); Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз (92-й - 258-й километры) для всех видов автотранспорта, передает Kazakhstan Today.
Кроме того, в Алматинской области с 17.30 в связи ухудшением погодных условий (снег, метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодороги Ушарал - Достык (83-й - 184-й километры) для всех видов автотранспорта.
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