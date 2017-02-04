Дороги закрыты в шести областях Казахстана

Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - Из-за непогоды в шести областях Казахстана закрыты автодороги, сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

По данным РГП "Казахавтодор", в Карагандинской области сегодня, с 11.10, в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям, передает Kazakhstan Today.

Также сегодня закрыли дороги в Павлодарской области для всех видов автотранспорта: на участке Павловка - Галицкое (0-й - 40-й километры); на участке Кызылорда - Павлодар (1135-й - 1205-й километры, от поселка Щидерты до границы Карагандинской области).

Кроме того, с 3 февраля остаются закрытыми дороги в Жамбылской области: на участке Алматы - Ташкент (534-й - 593-й километры).

В Южно-Казахстанской области: на участке Термез - Ташкент - Алматы (593-й - 632-й километры); Бадам - Карабулак - Тюлькубас (67-й - 104-й километры), Кошкарата - Жарыкбас - Бирлик (80-й - 144-й километры), Шарапхана - Жанабазар-1 - Мамыр (30-й - 42-й километры), Жамбыл - Кумкент - Шолаккорган (227-й - 312-й километры) и Уланбел - Созак - Екпенды" (563-й - 591-й километры).

В Актюбинской области закрыт участок автодороги республиканского значения Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз (92-й - 257-й километры, Эмба - Шалкар).

В Алматинской области закрыта автодорога областного значения Талдыкорган - Капал (0-й - 76-й километры).

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