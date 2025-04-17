Дожди и заморозки прогнозируют синоптики Казахстана

Лишь на западе, юге республики прогнозируется погода без осадков

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Атмосферные фронтальные разделы сохраняют свое влияние на большую территорию Казахстана, принося с собой дожди с грозами. Днем на юго-западе, востоке, юго-востоке - сильные дожди, в горных районах юго-востока - сильные осадки (дождь, снег), на севере, востоке - осадки (дождь, снег), ночью на востоке республики временами сильные осадки, сообщает "Казгидромет".





Лишь на западе, юге республики прогнозируется погода без осадков. По РК ожидаются туман, усиление ветра на юге страны с пыльной бурей", - отметили синоптики.





В районе Алакольских озер области Жетісу ожидается очень сильный ветер, до 30 метров в секунду и более.





Ночью на юге, востоке Северо-Казахстанской области, на западе, востоке Костанайской области, на востоке Западно-Казахстанской области, на севере, востоке Актюбинской области, на севере Павлодарской области, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, на западе, севере в области Абай, на востоке Карагандинской области, на западе, севере Акмолинской области, на севере области Улытау ожидаются заморозки 1-3 градуса.





В Алматы: дождь, гроза, при грозе возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду, температура воздуха днем составит +14, +16 °C.





В Астане: переменная облачность, без осадков, скорость ветра - 9-14 метров в секунду, +14, +16 °C.





В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, скорость ветра - 8-13, порывы 15-20 метров в секунду, +20, +22 °C.