16.04.2025, 08:33 33456
Дожди и заморозки прогнозируют синоптики Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Атмосферные фронтальные разделы сохраняют свое влияние на большую территорию Казахстана, принося с собой дожди с грозами. Днем на юго-западе, востоке, юго-востоке - сильные дожди, в горных районах юго-востока - сильные осадки (дождь, снег), на севере, востоке - осадки (дождь, снег), ночью на востоке республики временами сильные осадки, сообщает "Казгидромет".
Лишь на западе, юге республики прогнозируется погода без осадков. По РК ожидаются туман, усиление ветра на юге страны с пыльной бурей", - отметили синоптики.
В районе Алакольских озер области Жетісу ожидается очень сильный ветер, до 30 метров в секунду и более.
Ночью на юге, востоке Северо-Казахстанской области, на западе, востоке Костанайской области, на востоке Западно-Казахстанской области, на севере, востоке Актюбинской области, на севере Павлодарской области, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, на западе, севере в области Абай, на востоке Карагандинской области, на западе, севере Акмолинской области, на севере области Улытау ожидаются заморозки 1-3 градуса.
В Алматы: дождь, гроза, при грозе возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду, температура воздуха днем составит +14, +16 °C.
В Астане: переменная облачность, без осадков, скорость ветра - 9-14 метров в секунду, +14, +16 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, скорость ветра - 8-13, порывы 15-20 метров в секунду, +20, +22 °C.
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16.04.2025, 18:44 13481
В Алматы по решению суда сносят двухэтажное здание
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда сносят двухэтажное здание, расположенное на улице Тлендиева, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Снос начат собственником во исполнение решения суда", - информирует акимат со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Уточняется, что ранее в ходе внеплановой проверки управлением в отношении собственника принимались административные меры в связи с отсутствием полного пакета разрешительных документов с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений, после чего был подан иск на снос.
Стоит отметить, что за время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
16.04.2025, 17:40 15121
В Алматы выявили свыше 800 административных правонарушений среди несовершеннолетних
Фото: polisia.kz
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Алматы. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полицейские Алматы в рамках мероприятия "Подросток" выявили 814 административных правонарушений среди несовершеннолетних, сообщает Polisia.kz.
731 подросток был задержан ночью без сопровождения взрослых. К ответственности по статье 442 КоАП (Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей) привлечены 642 законных представителя. 19 несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, были помещены в центр поддержки детей. Также на учет поставлены 22 родителя и 14 подростков, нуждающихся в дополнительном контроле. Всего за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей к ответственности привлечены 67 человек" - проинформировал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.
Подчеркивается, что особое внимание уделяется увеселительным заведениям, интернет-клубам и местам массового пребыванию подростков.
Работа проводится системно, в каждом районе города. Мы тесно взаимодействуем с представителями образования и другими структурами. Главное - не наказать, а вовремя вмешаться, чтобы не допустить беды", - добавил Серик Шумаев.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
16.04.2025, 15:35 19931
Добрососедство, дружба и взаимная выгода - генконсул КНР в Алматы рассказала о перспективах сотрудничества Китая и стран Центральной Азии
Фото: Синьхуа
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Алматы. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - О горизонтах взаимовыгодного сотрудничества Китая и стран Центральной Азии рассказала генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй в ходе международного форума "Модернизация в китайском стиле и сообщество единой судьбы Китая и стран Центральной Азии", передает корреспондент агентства.
В своем приветственном слове дипломат отметила, что китайско-центральноазиатское сотрудничество процветает благодаря прочному фундаменту взаимного уважения и поддержки.
В последние годы между Китаем и странами Центральной Азии последовательно укрепляется политическое доверие, ускоряется сопряжение стратегий развития. Мы совместно достигли всестороннего стратегического партнерства, реализации концепции сообщества единой судьбы человечества на двустороннем уровне, а также заключения соглашений о совместном строительстве инициативы "Один пояс, один путь", - подчеркнула Цзян Вэй.
Она также отметила поступательное развитие практического взаимодействия стран Центральной Азии и Китая. За 30 лет дипломатических отношений объем двусторонней торговли вырос более чем в 100 раз и достиг в 2024 году 94,8 миллиарда долларов США. Китай стал крупнейшим торговым партнером и основным источником инвестиций для стран Центральной Азии.
Контейнерные поезда Китай - Европа (через Центральную Азию), прозванные "караваном стальных верблюдов", продолжают играть важную роль в международной логистике. Суммарный объем поставок природного газа по газопроводу Китай - Центральная Азия превысил 500 миллиардов кубометров, внеся весомый вклад в устойчивое развитие региональной экономики и улучшение благосостояния народов", - привела данные дипломат.
Также, по ее словам, становятся более интенсивными гуманитарные обмены, углубляется взаимопонимание между народами.
Количество городов-побратимов и дружественных регионов между нашими странами неуклонно увеличивается, достигнув 87 пар. Взаимные поездки ежегодно совершают сотни тысяч наших граждан. Сотрудничество в области образования, культуры и туризма активно расширяется, а симпатия и взаимное уважение между нашими народами укрепляются", - рассказала генконсул.
Вместе с тем она отметила совершенствование механизмов взаимодействия. В частности, она напомнила, что в 2020 году был создан механизм "Китай - Центральная Азия". В мае 2023 года в Сиане успешно прошел первый саммит "Китай - Центральная Азия", ознаменовавший новый этап сотрудничества и переход данного механизма на качественно новый уровень. В марте 2024 года начал функционировать секретариат механизма "Китай - Центральная Азия", что способствует эффективной реализации достигнутых договоренностей и дальнейшему продвижению взаимодействия между Китаем и странами Центральной Азии.
В настоящее время Китай всесторонне продвигает модернизацию в китайском стиле, ключевыми элементами которой являются неуклонное следование по пути мирного развития, отстаивание международной справедливости и правосудия, содействие инклюзивной и выгодной для всех экономической глобализации, а также активное продвижение построения сообщества единой судьбы человечества", - сказала Цзян Вэй.
Она подчеркнула, что сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии развивается на основе добрососедства, дружбы и взаимной выгоды.
Мы должны и дальше укреплять политическое взаимное доверие. Следует твердо поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих ключевые интересы сторон, такие как суверенитет, независимость, безопасность и территориальная целостность; уважать пути развития и модели государственного управления каждой страны в соответствии с их реалиями. Решительно противостоять вмешательству любых сил во внутренние дела других государств, совместно защищать чистую землю взаимовыгодного сотрудничества в регионе", - заявила дипломат.
Кроме того, будет расширяться взаимовыгодное сотрудничество. По ее словам, необходимо и далее сопрягать инициативу "Один пояс, один путь" с национальными стратегиями развития стран Центральной Азии, содействовать практической реализации инициативы по глобальному развитию в регионе, поддерживать синхронизированное развитие стран Центральной Азии с помощью китайской модернизации, совместно формировать новую модель сотрудничества, характеризующуюся взаимодополняемостью и высокой степенью взаимной выгоды.
Мы будем и дальше укреплять фундамент общественного мнения. Следует наращивать обмены в таких сферах, как туризм, наука и техника, образование и молодежная политика; продвигать создание культурных центров, расширять взаимодействие людей (…) укрепляя взаимопонимание и дружбу между народами как прочную, устойчивую и долговременную основу для сопряженности и взаимодействия", - отметила Цзян Вэй.
В завершение дипломат напомнила, что в июне текущего года в Казахстане состоится второй саммит "Китай - Центральная Азия", в рамках которого лидеры шести государств соберутся для обсуждения перспектив китайско-центральноазиатского сотрудничества.
Китайская сторона готова сотрудничать со всеми сторонами, чтобы воспользоваться этой возможностью для дальнейшего углубления политического и стратегического взаимодоверия, продолжения вековой добрососедской дружбы и в полной мере использования эффективной роли механизма "Китай - Центральная Азия", а также для совместного построения еще более тесного сообщества единой судьбы Китая - Центральной Азии!" - заключила генконсул.
Напомним, в Алматы проходит международный форум "Модернизация в китайском стиле и сообщество единой судьбы Китая и стран Центральной Азии". Организаторами форума выступили генеральное консульство КНР в Алматы, информационное агентство "Синьхуа" (КНР), экспертный клуб "Один пояс и один путь".
16.04.2025, 11:29 27996
Об ограничении полетов над Астаной предупредили в Минобороны
С 22 апреля по 7 мая 2025 года с 10.00 до 13.00 воздушное пространство столицы будет использоваться для проведения тренировочных полетов военной авиации
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве обороны РК прокомментировали временное закрытие воздушного пространства над Астаной, сообщает Комитет гражданской авиации.
В связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане в период с 22 апреля по 7 мая 2025 года с 10.00 до 13.00 в городе Астане будут кратковременные ограничения использования воздушного пространства для проведения тренировочных полетов военной авиации", - уточнили в ведомстве.
Пассажиров просят учитывать указанные ограничения при планировании поездок, а также уточнять актуальный статус рейса в справочных службах авиакомпаний и аэропорта.
Напомним, в связи с подготовкой к параду в честь 80-летия Победы в Астане временно перекроют несколько улиц.
Также в Минобороны предупредили о переброске военной техники и связанных с этим возможных ограничениях движения.
15.04.2025, 16:24 60736
Черногория отказала в выдаче Казахстану основателя фонда "НеМолчи.kz"
У Казахстана нет договора с Черногорией о выдаче
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре Казахстана объяснили причину отказа властей Черногории экстрадировать в Казахстан главу общественного фонда "НеМолчи.kz" Дину Тансари (Смаилову).
Верховный суд Черногории отказался экстрадировать Дину Тансари, сообщается на странице фонда "НеМолчи.kz" в Instagram.
В Генеральной прокуратуре РК пояснили, что между Казахстаном и Черногорией нет международного договора о выдаче.
В связи с чем иностранное государство отказало в экстрадиции Смаиловой", - прокомментировали в ведомстве.
Однако, добавили в Генпрокуратуре, несмотря на принятое судебное решение, правоохранительные органы намерены привлечь подозреваемую к уголовной ответственности.
Напомним, о задержании Дины Тансари (Смаиловой) в Черногории стало известно 14 апреля. Ее объявили в розыск 27 декабря 2023 года, после того как она покинула Казахстан.
15.04.2025, 14:37 64621
Казахстан возобновляет выдачу ИИН иностранцам через диппредставительства в России
Пилот по присвоению ИИН отдельным категориям иностранцев возобновится 18 апреля
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации с 18 апреля 2025 года возобновляет пилотный проект по приему заявлений на оформление индивидуального идентификационного номера и выдачу его результатов для иностранных граждан, сообщили в посольстве РК.
Согласно новому утвержденному алгоритму, через загранучреждения Республики Казахстан оформляются ИИН следующим лицам:
- потенциальным инвесторам;
- участникам оборота товаров в рамках маркировки и прослеживаемости товаров;
- иностранным гражданам, являющимся супругами граждан Республики Казахстан (для проставления отметки о регистрации актов гражданского состояния в ИС ЗАГС);
- детям иностранного государства (до 16 лет), один из родителей, которых является гражданином Республики Казахстан;
- иностранным гражданам, осуществляющим принятие наследства;
- потенциальным участникам программ Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa;
- иностранным гражданам, имеющих инвалидность;
- иностранным гражданам от 65 лет;
- производителям и регистрантам средств защиты растений (пестицидов);
- иностранным гражданам, являющимся руководителями юридических лиц, филиалов и (или) представительств, зарегистрированных в Республике Казахстан.
В ведомстве рассказали, что для получения государственной услуги услугополучатель лично обращается в загранучреждение РК и представляет следующие документы:
1) заявление по форме;
2) копия документа, удостоверяющего личность, и его оригинал для сверки (действительный заграничный паспорт, если иной порядок не установлен международными договорами Республики Казахстан).
Для потенциальных инвесторов дополнительно один из следующих документов:
- копия документа, подтверждающего членство в Совете иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан (оригинал для сверки);
- копия инвестиционного контракта, заключенного с уполномоченным органом по инвестициям Республики Казахстан (оригинал для сверки);
- рекомендация государственных органов или субъектов квазигосударственного сектора, подтверждающая реализацию заявителем инвестиционного проекта на территории Республики Казахстан;
- рекомендация международного финансового центра "Астана" (далее - МФЦА), подтверждающая проведение процедур регистрации его участником МФЦА для реализации услугополучателем инвестиционного проекта на территории Республики Казахстан.
Для участников оборота товаров в рамках маркировки и прослеживаемости товаров дополнительно потребуется копия внутреннего документа организации "о назначении первого руководителя" и (или) на сотрудника организации, с указанием должностных обязанностей, связанных с маркировкой товаров средствами идентификации (оригинал для сверки) (с указанием перечня товаров, в отношении которых осуществляются операции по маркировке);
Для иностранных граждан, состоящих в браке с гражданами Республики Казахстан, дополнительно:
- копия легализованного либо апостилированного свидетельства о заключении брака (супружества) с переводом на государственный или русский язык, заверенная переводчиком или организацией, оказывающей переводческие услуги (оригинал для сверки) (если документ полностью на иностранном языке);
- копия документов, удостоверяющих личность, вступивших в брак (супружество) (оригинал для сверки);
- для детей иностранного государства (до 16 лет), один из родителей которых является гражданином Республики Казахстан дополнительно:
- свидетельство о рождении;
- копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей и подтверждающего гражданства Республики Казахстан (оригинал для сверки).
Для иностранных граждан, осуществляющих принятие наследства, дополнительно:
- копия свидетельства о смерти наследодателя (оригинал для сверки);
- копия документов, подтверждающих основания для призвания к наследованию (брачные и родственные отношения, завещание, решение суда).
Для потенциальных участников программ Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa дополнительно один из следующих документов:
- копия диплома об IT образовании либо копия сертификата о квалификации в IT сфере (оригинал для сверки) и портфолио в IT сфере с опытом работы от трех лет (для сверки);
- копия внутреннего документа IT-компании "о назначении первого руководителя" со сроком не менее одного года на указанной позиции (оригинал для сверки) (для руководителей IT-компании);
- для лиц с инвалидностью дополнительно:
- копия медицинской справки, подтверждающей инвалидность (оригинал для сверки).
Для производителей и регистрантов средств защиты растений (пестицидов) дополнительно выписка из торгового реестра либо иной документ, подтверждающий вид деятельности (лицензия на производство пестицидов, агрохимикатов и иных средств защиты растений, регистрационное удостоверение о государственной регистрации средств защиты растений (пестицидов) на территории Республики Казахстан, подтверждение о внесении в план регистрационных испытаний Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан для регистрации средств защиты растений (пестицидов);
Для иностранных граждан, являющихся руководителями юридических лиц, филиалов и (или) представительств, зарегистрированных в Республике Казахстан дополнительно копия документа, подтверждающего назначения на должность руководителя (оригинал для сверки) (решение учредителей, приказ о назначении).
В случае если в документе, удостоверяющем личность услугополучателя, отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество (при его наличии), место рождения) на кириллице или латинице, прилагается соответствующий перевод документа, удостоверенный нотариально. Документы, которые выданы или засвидетельствованы компетентным учреждением иностранного государства либо специально на то уполномоченным лицом, в пределах его компетенции и по установленной форме скрепленные гербовой печатью иностранного государства, принимаются только после прохождения процедуры специального удостоверения (легализации либо апостилирования)", - уточнили в посольстве.
В пресс-службе добавили, что прохождение процедуры специального удостоверения не требуется для стран-участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, совершенной в городе Минске 22 января 1993 года, ратифицированной постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 31 марта 1993 года, и Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, совершенной в городе Кишиневе 7 октября 2002 года, ратифицированной Законом Республики Казахстан от 10 марта 2004 года.
В случае предоставления услугополучателем неполного пакета документов и (или) документов с истекшим сроком действия в приеме документов отказывается.
15.04.2025, 11:04 72656
Halyk Market запускает новый сервис по экспресс-доставке продуктов питания Halyk Fresh
Фото: Halyk
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Алматы. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Halyk Market, ведущая e-commerce-площадка Казахстана, объявляет о запуске нового сервиса экспресс-доставки продуктов питания - Halyk Fresh. С апреля жители Алматы могут воспользоваться удобным онлайн-сервисом, предлагающим более 2000 наименований товаров с планируемым расширением ассортимента и географии доставки.
Сервис запущен на маркетплейсе Halyk Market, который является частью супераппа Halyk. Компания начала операции по экспресс-доставке за 3 часа продуктов питания с начала апреля. На сегодняшний день сервис доступен в Алматы, в ближайшее время Halyk Fresh станет доступным также для клиентов из Астаны. В планах компании запустить сервис во всех крупных городах Казахстана.
Запуск нового сервиса Halyk Fresh - это важный шаг в развитии нашего маркетплейса. Мы понимаем, как важно в современном мире экономить время, и стремимся сделать процесс покупки продуктов максимально простым и быстрым. Наша цель - создать экосистему, где каждый клиент может найти все необходимое, не выходя из дома. В ближайшее время мы сосредоточимся на том, чтобы расширить ассортимент, а также увеличить количество городов, в которых будет доступен сервис", - отмечает Мольдер Рысалиева, председатель правления Halyk Finservice (Halyk Market).
Halyk Market с момента начала работы в 2020 г. планомерно работает над увеличением ассортимента, скоростью доставки, а также удобством онлайн-покупок для клиента. На данный момент в сервисе Halyk Fresh доступен промокод на первый заказ, а также планируются регулярные акции и скидки.
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Halyk Market - надежный мультикатегорийный маркетплейс с доставкой по всему Казахстану, который объединяет покупателей и продавцов из Казахстана. Маркетплейс начал свою работу декабре 2020 г. На площадке представлено более 24 категорий. А также предоставлена рассрочка 0-0-24 круглый год.
Halyk Finservice - дочерняя организация АО "Халык Банк", которая курирует несколько экосистемных продуктов, таких как интернет-эквайринг Epay, процессинг платежей, а также маркетплейс Halyk Market.
15.04.2025, 08:31 70401
Какая погода ожидается в Казахстане во вторник
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Атмосферные фронтальные разделы сохраняют свое влияние на большую территорию Казахстана, принося с собой дожди с грозами, днем на юго-западе - сильные дожди, ночью на востоке - сильные осадки (дождь, снег), на севере, востоке - осадки (дождь, снег), сообщает Казгидромет.
Лишь на западе, юге республики прогнозируется погода без осадков. По РК ожидаются усиление ветра, туман", - отметили синоптики.
В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.
Днем в районе Алакольских озер области Жетісу ожидается очень сильный ветер, до 30 метров в секунду и более.
Ночью на западе, севере Северо-Казахстанской области, на западе Костанайской области, на севере, востоке Западно-Казахстанской области, на севере Актюбинской области, на востоке Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, в области Абай ожидаются заморозки 3 градуса.
На западе, в центре ночью в Акмолинской области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем составит +21, +23 °C.
В Астане: переменная облачность, дождь, +12, +14 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +25, +27 °C.
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