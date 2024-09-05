Дожди ожидаются в Казахстане

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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 4 сентября на севере, северо-западе, востоке, в центре Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, в центральных регионах страны - град, шквал. Об этом говорится в прогнозе Казгидромета.





На остальной территории страны под влиянием антициклона - погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на северо-западе - туман.





На востоке Восточно-Казахстанской области ночью на поверхности почвы сохранятся заморозки 2 градуса.





В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.





В Астане: переменная облачность, дождь, температура воздуха днем составит +12, +14°C.





В Алматы: переменная облачность, без осадков, температура воздуха +24, +26°C.





В Шымкенте: ясно, без осадков, температура воздуха составит +27, +29°C.