04.09.2024, 08:36 44716
Дожди ожидаются в Казахстане
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 4 сентября на севере, северо-западе, востоке, в центре Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, в центральных регионах страны - град, шквал. Об этом говорится в прогнозе Казгидромета.
На остальной территории страны под влиянием антициклона - погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на северо-западе - туман.
На востоке Восточно-Казахстанской области ночью на поверхности почвы сохранятся заморозки 2 градуса.
В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.
В Астане: переменная облачность, дождь, температура воздуха днем составит +12, +14°C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, температура воздуха +24, +26°C.
В Шымкенте: ясно, без осадков, температура воздуха составит +27, +29°C.
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05.09.2024, 17:06 3791
В Алматы по решению суда попала под снос очередная автомойка
Объект признан самовольной постройкой
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Алматы. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда попала под снос автомойка самообслуживания на улице Бурундайская, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Снос объекта начат арендатором самостоятельно сегодня при содействии судебных исполнителей департамента юстиции", - проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что ранее арендатор участка был привлечен к административной ответственности с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.
Позднее управлением подан иск на снос незаконно возведенного объекта. Решением СМЭС города Алматы от 22 декабря 2023 года объект признан самовольной постройкой и исковые требования о сносе удовлетворены. Постановлением алматинского городского суда от 1 апреля текущего года решение первой инстанции оставлено без изменения", - добавили в акимате.
Ранее стало известно о том, что в алматинском микрорайоне Калкаман на улице Толе би сносят автомойку.
05.09.2024, 16:10 4816
Нарастающая напряженность: казахстанцам рекомендовали покинуть территорию Украины
Фото: pexels.com
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Киев. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Казахстана на Украине рекомендует казахстанцам покинуть территорию страны из-за нарастающей напряженности.
В связи с нарастающей напряженностью и в целях безопасности посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территорию Украины", - говорится в сообщении ведомства.
В посольстве отметили, что для выезда с Украины в Казахстан граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее - коммерческими авиасообщениями.
При этом отмечается, что в случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна.
Одновременно посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей", - призвали в посольстве.
Контактные номера консульского отдела посольства: +38(044) 4831596, +38(044) 4891031.
Горячая линия для граждан Казахстана (в экстренных случаях) +380673470408.
05.09.2024, 14:45 6741
Сибирская язва подтвердилась: в одном из сел Алматинской области ввели карантин
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Конаев. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Улкен Аксу Уйгурского районе Алматинской области выявили сибирскую язву у КРС, сообщили в Комитете ветконтроля и надзора МСХ РК.
5 сентября республиканской ветеринарной лабораторией получены результаты бактериологических исследований, подтверждающие наличие сибирской язвы в отобранных пробах от двух голов КРС.
По данным ведомства, в селе Улкен Аксу введен запрет на ввоз и вывоз живых животных и животноводческой продукции.
Территориальной ветеринарной инспекцией совместно с ветеринарными врачами МИО проводятся подворный осмотр животных, вакцинация и разъяснительная работа с владельцами животных. В населенный пункт перебрасывается Республиканский противоэпизоотический отряд МСХ для проведения ликвидационных мероприятий, в том числе проведения дезинфекции, необходимый штат специалистов и спецтехники имеется", - рассказали в комитете.
Все необходимые ветеринарно-санитарные меры согласно действующему алгоритму, проводятся и находятся на особом контроле министерства сельского хозяйства.
Ранее сообщалось, что в селе Улкен Аксу были зафиксированы четыре случая подозрения на сибирскую язву.Предварительная причина заболевания - участие в забое больного животного. Забой произведен без уведомления ветеринарной службы.
04.09.2024, 14:21 36391
В Казахстане появится уполномоченный по вопросам защиты прав потребителей
Он будет вправе оказывать потребителям консультационную помощь, обращаться в суд с иском в защиту их прав и законных интересов, а также выполнять другие функции
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на пленарном заседании мажилис одобрил в первом чтении проект закона "О защите прав потребителей" в новой редакции и сопутствующие ему поправки. Законопроекты разработаны в целях совершенствования действующих способов защиты прав потребителей.
Основным законопроектом вводится институт омбудсмена по вопросам защиты прав потребителей.
Он будет вправе оказывать потребителям консультационную помощь, обращаться в суд с иском в защиту их прав и законных интересов, а также выполнять другие функции. Назначать на эту должность и освобождать от нее будет руководитель уполномоченного органа (Министерства торговли и интеграции РК). Омбудсмен будет избираться сроком на 4 года и осуществлять свою деятельность на общественных началах", - рассказали в мажилисе.
Кроме того, планируется сделать недопустимым включение в договоры условий, нарушающих и ущемляющих права и законные интересы потребителей. Всего их предусматривается более десяти. В ином случае договоры будут признаваться недействительными, недействительность же сделки - устанавливаться судом.
04.09.2024, 11:58 39701
Жители Актау перекрыли дорогу из-за проблем с водоснабжением
С жителями провели разъяснительную беседу ответственные лица акимата города
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Актау. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители жилого комплекса Шанырак в городе Актау перекрыли дорогу из-за отсутствия воды в домах.
Как сообщает lada.kz, инцидент произошел вечером 3 сентября. Из-за сложившейся ситуации люди пошли на отчаянные меры и вышли на автомобильную дорогу, потребовав стабильного водоснабжения.
Ситуацию прокомментировали в Актауском городском акимате.
С жителями ЖК "Шанырак" разъяснительную беседу вели ответственные лица акимата города, представители прокуротуры Актау и ГКП "Каспий жылу, су арнасы". После разъяснительной работы со стороны уполномоченных лиц все жители разошлись по домам", - заявили в акимате.
Кроме того, в городской администрации напомнили, что из-за необходимости поддержания уровня питьевой воды в резервуарах ЦУВС-4 ГКП "Каспий жылу, су арнасы" ежедневно давление подачи в Актау искусственно занижается. Восстановление обычного уровня подачи осуществляется после 18.00.
Напомним, летом жители одного из домов в 19-м микрорайоне города Актау также перекрывали автомобильную дорогу из-за отсутствия воды в квартирах.
04.09.2024, 09:51 42581
FCI приняла решение о предварительном признании казахской тазы официальной породой собак
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный комитет Международной кинологической федерации (FCI) принял решение о предварительном признании казахского тазы ("Kazakh Tazy") официальной породой собак и закрепил статус Казахстана как держателя стандарта породы. Об этом сообщается на сайте управления делами президента Республики Казахстан.
Отмечается, что это решение - ключевой и последний этап перед полным признанием тазы казахской породой на международном уровне.
Сегодня исторический день для вашей страны и для нас. Комиссия FCI по стандартам, а также Научная комиссия FCI после долгой процедуры рекомендовали Генеральному комитету принять породу. Поздравляю! Впереди у вас 10 лет работы. За это время должно быть проведено много тестов на здоровье, собрана статистика о породе, о зарегистрированных щенках, которые будут затребованы Научной комиссией FCI. Здоровье и благополучие собак является в настоящее время одним из самых важных вопросов. FCI будет наблюдать за системным развитием породы в Казахстане", - сказал президент FCI Тамаш Яккель, комментируя решение генерального комитета.
Напомним, вопрос сохранения казахских пород собак, а также их международного признания, с 2022 года по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева находится под патронатом УДП РК. Уполномоченным органом определено Министерство экологии и природных ресурсов.
За прошедшие два года была проведена серьезная работа: внесены изменения в соответствующие законы, утвержден стандарт тазы, проведены научные исследования, племенные смотры и выставки.
Регистрация (признание) пород возможна только через национальные кинологические организации, имеющих полноправное членство в Международной кинологической федерации.
В августе 2023 года Союз кинологов Казахстана, выполнив все требования Международной кинологической федерации, стал ее полноправным членом и получил право заявить свои национальные породы собак.
Мы выполнили все требования Международной кинологической федерации (FCI) для признания "Kazakh Tazy" самостоятельной породой. В том числе были проведены масштабные племенные смотры в разных регионах страны, собаки прошли комплексное медицинское обследование, включая важнейшие генетические исследования, которые, в свою очередь, представили неопровержимые доказательства уникальности нашей породы. Исторический обзор полностью охватил происхождение и развитие породы с более чем 4 тысячелетней историей и окончательно закрепил наименование породы "Казахский тазы". Мы провели специальную монопородную выставку, на которой члены комиссии FCI по стандартам и науке смогли обследовать 100 собак породы тазы. На основании результатов все этой кропотливой работы сегодня единогласным решением Генерального комитета FCI казахский тазы был официально признан на мировом уровне. Тазы - это неотъемлемая часть нашей культуры и истории, поэтому мы обязаны приложить все усилия для сохранения и популяризации национальной породы. Мы уверены, что этот день войдет в историю", - сказал президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали.
03.09.2024, 17:05 59721
В Казахстане с 2025 года намерены увеличить выплаты по утрате трудоспособности
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разработало проект постановления "О повышении размеров социальных выплат из государственного фонда социального страхования с 1 января 2025 года".
С 1 января 2025 года произвести повышение размеров социальных выплат из государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2025 года, на 6,5% от размера получаемых социальных выплат", - говорится в тексте документа.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что механизм "социального кошелька" внедрят в 2025 году в Казахстане.
03.09.2024, 12:11 64306
Вопрос о возвращении прежнего часового пояса намерены поднять казахстанские депутаты
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские депутаты могут вновь поднять вопрос о возвращении прежнего часового пояса в Казахстане.
Планами на предстоящую парламентскую сессию поделился депутат мажилиса Едил Жанбыршин, сообщает телеканал КТК.
Люди не раз говорили и писали нам об этой проблеме. На самом деле необходимо проконсультироваться со специалистами и все тщательно рассмотреть. Если это повлияет на здоровье людей и здоровье детей, вернуть все как было несложно", - заявил мажилисмен.
Напомним, 1 марта 2024 года, Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение, многие граждане до сих пор не смогли адаптироваться к новому времени. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Петиция за короткое время собрала 50 тысяч подписей и была принята к официальному рассмотрению. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции. В соцсетях многие граждане до сих пор массово высказывают недовольство принятым решением.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. По словам авторов обращения, изменение часового пояса негативно отразилось на самочувствии миллионов граждан и нарушило их устоявшиеся биоритмы, а также конституционные права.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?