Дожди пройдут сегодня на большей территории Казахстана

Нур-Султан. 6 июня. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди, местами сильные, лишь на западе и юге республики - погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, пыльная буря, шквал, возможен град, на севере местами туман, сообщили в "Казгидромете".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, шквал, ветер 15-25 метров в секунду, днем возможен град. В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается местами ветер 15-20, в Восточно-Казахстанской области порывы 23-28 метров в секунду, днем местами шквал, возможен град.

В Костанайской области местами ожидается шквал, ветер ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23 метра в секунду, днем возможен град. В Карагандинской области местами шквал, град, ветер 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской, Туркестанской областях местами ветер 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области местами шквал. В Алматинской, днем Западно-Казахстанской области местами ветер 15-20 метров в секунду, в Алматинской области днем возможен град.

В Кызылординской области днем местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. В Жамбылской области ожидается местами шквал, ветер 15-20, днем порывы 23-28, на юго-западе области 30 метров в секунду и более.

В Мангистауской области, по данным синоптиков, днем сохраняется сильная жара.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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