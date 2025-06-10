Дожди с грозами ожидаются в Казахстане

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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 9 июня 2025 года циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние практически на всю территорию Казахстана - пройдут дожди с грозами, градом, усилением ветра, на востоке - сильные дожди. В ночные и утренние часы на севере страны ожидается туман, информируют синоптики Казгидромета.





В Алматинской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетісу, на севере, юге Западно-Казахстанской области, на западе Павлодарской области, на севере, в центре Актюбинской области, на севере, юге, востоке Жамбылской области, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской области, на юге Акмолинской области, на северо-западе, юго-востоке, в центре Костанайской области, на западе, юго-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области, на западе, севере, востоке, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.





В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Атырауской областях, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской области, на юго-востоке Западно-Казахстанской области, на западе, севере Алматинской области, на севере, востоке Мангистауской области, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на севере, востоке области Жетісу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





В Астане: переменная облачность, без осадков, +20-22 °C.





В Алматы: ожидается дождь, гроза, +30-32 °C.





В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +33-35 °C.