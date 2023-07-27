Дожди с грозами прогнозируют сегодня синоптики

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Астана. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня большая часть территории РК будет находиться под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняются дожди, на западе, востоке страны ожидаются сильные дожди с грозами, сообщает РГП "Казгидромет".

Лишь на юго-западе республики - погода без осадков. На большей части страны сохраняется усиление ветра, на западе, севере, востоке, в центре - град, шквал, на севере - туман. На большей части Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, на юге Актюбинской, Карагандинской областей и области Улытау, на востоке, юге Атырауской, на западе, востоке Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части области Жетісу, в центре Кызылординской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане дождь, днем +20, +22 °C, ветер 9-14 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Алматы ожидается дождь с грозой, днем +30, +32 °C, ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывы до 13 метров в секунду.

В Шымкенте переменная облачность, днем +31, +33 °C, ветер юго-западный, 10-13 метров в секунду.





