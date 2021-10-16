Две новые станции алматинского метро на 91% готовы к запуску

Фото: акимат

АЛМАТЫ. 15 ОКТЯБРЯ - В Алматы две новые станции метро готовы к запуску на 91%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом строительства объектов второго пускового комплекса метрополитена. Второй пусковой комплекс состоит из перегонных тоннелей и двух станций - "Сарыарка" и "Б. Момышулы", где сейчас ведутся отделочные работы, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.

Трасса участка второго пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена расположена под проспектом Абая, в западном направлении от проспекта Алтынсарина до улицы Яссауи. Строительная длина в двухпутном направлении составляет 3,08 километров. Общая готовность второго пускового комплекса составляет 91%.

На сегодняшний день завершили сооружение железобетонных конструкций, проходку перегонных тоннелей, на стадии завершения архитектурно-отделочные работы, верхнее строение пути. Остаточные работы включают прокладку инженерных сетей и пуско-наладку оборудования.

Сейчас среднесуточный пассажиропоток составляет 30 тысяч человек. Как показывают расчёты специалистов, после ввода в эксплуатацию второго пускового комплекса среднесуточный пассажиропоток составит около 86 тысяч человек. Это позволит значительно разгрузить автомобильное движение по проспекту Абая и повысить мобильность тысяч горожан и гостей города.