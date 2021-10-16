Две новые станции алматинского метро на 91% готовы к запуску

ТУРКЕСТАН. 16 ОКТЯБРЯ - В Туркестанской области из детского сада уволили воспитателя, которая заперла ребёнка в подвале, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инцидент произошёл в сельском округе Куркелес Туркестанской области. По словам матери, её сына содержали в подвале без отопления и других условий. Женщина подала заявление в полицию, сообщает телеканал "Алматы ТВ"
.
Прошу простить меня. Это правда, что заперла ребенка в подвале. Поэтому приношу свои извинения. Такое больше не повторится", - признала свою вину воспитательница детского сада "Ак когершін" Гульмира Мустафаева.
По информации телеканала, воспитателя уволили.
ПЕТРОПАВЛОВСК. 16 ОКТЯБРЯ - Межведомственной комиссия Республики Казахстан по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекцииразрешила посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 15 октября открыта продажа железнодорожных билетов и разрешена посадкаи высадка пассажиров по станциям, находящихся на территории Северо-Казахстанской области, на следующие пассажирские поезда:
1) 47/48 "Атырау-Нур-Султан Нурлы жол" по станции Жана-Есиль;
2) 57/58 "Уральск - Нур-Султан Нурлы жол" по станции Жана-Есиль;
3) 327/328 "Костанай-Караганды" по станции Жана-Есиль, Первая целинная, Шукуркуль, Янко, Саумалколь, Уголки.
В период распространения коронавирусной инфекции просим пассажиров оформлять онлайн железнодорожные билеты на сайте Bilet.railways.kz, или, используя мобильное приложение "Билеты КТЖ". Также необходимо соблюдать масочный режим на территории вокзалов и внутри поездов", -добавили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".
КОКШЕТАУ. 16 ОКТЯБРЯ - Студент высшего технического колледжа города Кокшетау Каир Алихан стал победителем в Международном молодежном проекте государств - участников СНГ "100 идей для СНГ", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Международный проект прошел в рамках Совета по делам молодежи государств-участников СНГ в Армении, рассказали в пресс-службе управления внутренней политики Акмолинской области.
На конкурс студент представил проект "Двигатель, работающий на чистом водороде" по номинации "Промышленная инфраструктура и производственные технологии, авиационно-космические и транспортные системы".
На сегодняшний день автопроизводители постоянно работают над тем, чтобы получить "безвредный" для окружающей среды и относительно дешевый в производстве силовой агрегат, который при этом не будет нуждаться в дорогом топливе. Среди подобных двигателей следует отдельно выделить водородный двигатель, который вполне может заменить существующий на сегодня дизельный или бензиновый мотор", - рассказал победитель проекта.
По информации УВП региона, в международном проекте от Акмолинской области приняли участие и другие студенты высшего технического колледжа, а также Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова, воспитанники лаборатории физики и альтернативных источников энергии Дворца детства и юношества "Болашак сарайы".
В ведомстве добавили, что проект "100 идей для СНГ" реализуется с 2014 года с периодичностью раз в два года. Целью конкурса является активизация инновационной деятельности молодежи, привлечение ее к решению задач социально-экономического развития государств - участников СНГ, содействие формированию в молодежной среде деловой и инновационной культуры.