Две станции метро запустят в Алматы до конца года

АЛМАТЫ. 25 ИЮНЯ - До конца года в Алматы будет завершено строительство двух станций метро "Сарыарка" и "Достык". Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

До конца года в Алматы будет завершено строительство двух станций метро "Сарыарка" и "Достык", планируется закупить 8 новых составов электропоездов.

Второй пусковой комплекс второй очереди первой линии метрополитена находится под проспектом Абая к западу от проспекта Алтынсарина до улицы Яссауи. Комплекс состоит из перегонных тоннелей и двух станций: "Сарыарка" - пилонного типа глубокого заложения и "Достык" - мелкого заложения", - уточнили в пресс-службе акима Алматы.

По расчетам специалистов после ввода в эксплуатацию второго пускового комплекса количество ежедневного пассажиропотока составит порядка 85 тысяч человек. Ожидается, что увеличится объем пассажирских перевозок в метрополитене и разгрузится проспект Абая.

Как рассказал аким, комплексный план развития города рассчитан на 2020-2024 годы и предусматривает ежегодное финансирование проектов в сумме порядка 200 млрд тенге. Общий объем финансирования проекта составляет 943,7 млрд тенге.

Сегодня в рамках КПР реализуется 286 проектов по улучшению транспортной, бизнес- и социальной инфраструктуры на окраинах города", -уточнили в ведомстве.

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