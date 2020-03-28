Система Orphus

Две заболевшие коронавирусом карагандинки прилетели из Франции

27.03.2020, 12:42 33346
Две заболевшие коронавирусом карагандинки прилетели из Франции
Караганда. 27 марта. Kazakhstan Today - Две заболевшие коронавирусом карагандинки прилетели из Франции, передает Kazakhstan Today.
 
 
По словам медиков, всё это время пациенты находились на 14-дневном карантине.
 
Стало известно, что заболевшие - мать и дочь, которые прибыли из Франции. Женщине около 50 лет, девушке - 20. 
 
Отмечается, что все четыре случая COVID-19 в Караганде выявлены у пассажиров рейса Минск - Нурсултан. 
 
Ранее инфекция подтвердилась у мужчины и женщины, которые также прилетели из Франции. У женщины наблюдается положительная динамика, говорят медики, у мужчины симптомы вообще не проявляются, он носитель вируса. 
 
По словам врачей, пациенты чувствуют себя удовлетворительно, получают все необходимое лечение. 
 
В свою очередь, руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев сообщил, что оснований закрытия Караганды на карантин нет.
 

Все 4 случая, которые на сегодняшний день зарегистрированы в Карагандинской области, - это завозные случаи. Прибывшие граждане с одного рейса 18 марта. При их прибытии они были изолированы в карантинном госпитале и не контактировали с внешней средой. Поэтому оснований для объявления карантина пока нет", - пояснил Нурлыбаев.

 
Сейчас на круглосуточном наблюдении медиков находятся более 300 человек, более 150 - на домашнем карантине. 
 
Ранее Караганда приняла борт из Варшавы. Среди пассажиров данного рейса зараженных не оказалось. По данным облздрава, они будут находиться на домашнем карантине по месту проживания.

На сегодняшний день в стране подтверждены 124 случая регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султан - 60 случаев, Алматы - 48 случаев, в Караганде - 4 случая, в Жамбылской области - 3 случая, в Атырауской области - 3 случая, в Шымкенте - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай, в Акмолинской области - 1 случай. 

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией

По последним данным, в мире COVID-19 инфицированы более 532 тыс. человек, скончалось более 24 тыс. человек, выздоровевших более 124 тыс. человек. 

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая