Караганда. 27 марта. Kazakhstan Today - Две заболевшие коронавирусом карагандинки прилетели из Франции, передает Kazakhstan Today.

По словам медиков, всё это время пациенты находились на 14-дневном карантине.

Стало известно, что заболевшие - мать и дочь, которые прибыли из Франции. Женщине около 50 лет, девушке - 20.

Отмечается, что все четыре случая COVID-19 в Караганде выявлены у пассажиров рейса Минск - Нурсултан.

Ранее инфекция подтвердилась у мужчины и женщины, которые также прилетели из Франции. У женщины наблюдается положительная динамика, говорят медики, у мужчины симптомы вообще не проявляются, он носитель вируса.

По словам врачей, пациенты чувствуют себя удовлетворительно, получают все необходимое лечение.

В свою очередь, руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев сообщил, что оснований закрытия Караганды на карантин нет.

Все 4 случая, которые на сегодняшний день зарегистрированы в Карагандинской области, - это завозные случаи. Прибывшие граждане с одного рейса 18 марта. При их прибытии они были изолированы в карантинном госпитале и не контактировали с внешней средой. Поэтому оснований для объявления карантина пока нет", - пояснил Нурлыбаев.

Сейчас на круглосуточном наблюдении медиков находятся более 300 человек, более 150 - на домашнем карантине.

Ранее Караганда приняла борт из Варшавы. Среди пассажиров данного рейса зараженных не оказалось . По данным облздрава, они будут находиться на домашнем карантине по месту проживания.





На сегодняшний день в стране подтверждены 124 случая регистрации коронавируса , из них в городе Нур-Султан - 60 случаев, Алматы - 48 случаев, в Караганде - 4 случая, в Жамбылской области - 3 случая, в Атырауской области - 3 случая, в Шымкенте - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай, в Акмолинской области - 1 случай.





Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией





По последним данным, в мире COVID-19 инфицированы более 532 тыс. человек, скончалось более 24 тыс. человек, выздоровевших более 124 тыс. человек.





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