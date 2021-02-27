Двое мужчин ночью проникли в банк в Нур-Султане

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане задержали двух подозреваемых в попытке ограбления банка, передает Kazakhstan Today.

В Нур-Султане задержаны двое мужчин, проникнувших ночью в банк, передает Polisia.kz

В 02.30 двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения, разбив стеклянную дверь, проникли в здание банка. Совершить грабеж злоумышленникам не удалось, так как сработала охранная сигнализация", - проинформировали в департаменте полиции.

На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники охранного предприятия. Задержаны двое подозреваемых в возрасте 21 и 23 лет. Как выяснялось, молодые люди, изрядно выпив в кафе, хотели обогатиться. По данному факту возбуждено уголовное дело.





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