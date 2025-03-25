24.03.2025, 15:41 55906
Двух тонувших рыбаков спасли в области Жетысу
Один из рыбаков оказался в воде из-за опрокидывания ложки, а второй бросился его спасать
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Талдыкорган. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу спасли двух тонувших рыбаков на техническом пруду.
Вечером 23 марта в дежурную часть полиции Ескельдинского района поступило сообщение, что на техническом пруду перевернулась лодка и двое мужчин оказались в ледяной воде, не в силах выбраться на берег, сообщает Polisia.kz.
Как рассказали в полиции, один из рыбаков, 62-летний мужчина, из-за опрокидывания лодки оказался в воде. Его 36-летний товарищ бросился на помощь, но сам вскоре начал тонуть, поскольку ледяная вода быстро отняла силы.
Услышав крики о помощи, полицейский прыгнул в ледяную воду и поплыл к утопающим.
Один из рыбаков был полностью обессилен, к тому же его нога запуталась в рыболовной сети. Второй держался за перевернутую лодку, но терял силы от холода", - рассказали в полиции.
На подмогу полицейский вызвал дежурного спасателя ДЧС, который начал вытаскивать второго мужчину. Почти одновременно на место прибыла следственно-оперативная группа. Один из ее сотрудников обвязался веревкой и нырнул в воду, чтобы помочь остальным выбраться на берег.
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24.03.2025, 17:39 50866
В горах Алматинской области сохраняется лавинная опасность
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Конаев. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Алматинской области до 30 марта сохраняется лавинная опасность, сообщили в областном ДЧС.
В горах Алматинской области в период с 24 марта по 30 марта 2025 года сохраняется лавинная опасность. ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности", - говорится в сообщении ДЧС.
По данным ведомства, на территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.
В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега, пояснили спасатели.
Напомним, 22 марта самопроизвольно сошедшая лавина частично перекрылаавтодорогу, ведущую от города Есик к озеру Есик. Лавина сошла на двух участках, на одном - объемом 15 кубометров, на другом - объемом 17,5 кубометра. 23 марта лавина сошла в 08.28 на 23-24-м км автодороги областного значения Тургень - урочище Батан в Енбекшиказахском районе.
24.03.2025, 11:59 61236
Жителям Алматы рекомендуют отменить походы в горы из-за сильных ливней и грозы
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Алматы. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Воздержаться от походов в горы и соблюдать меры личной безопасности призвали алматинцев в департаменте по чрезвычайным ситуациям в связи с объявленным штормовым предупреждением.
24 марта в Алматинской области ожидается дождь, днем на юге области временами сильный дождь, в горных районах области ночью осадки (дождь, снег), днем дождь, временами сильный. На юге, в горных районах области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юге, в горных районах области порывы 15-20 метров в секунду", - сообщили в ДЧС.
Гроза, сильный дождь и ветер также ожидаются в Конаеве.
Убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких", - обратились к алматинцам в департаменте.
Там порекомендовали отложить прогулки в горную местность и не откладывать возвращение домой на позднее время суток.
Владельцам частных домов стоит принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока. Также в ДЧС посоветовали не оставлять автомобили под деревьями.
По данным Казгидромета, штормовое предупреждение из-за сильных ливней объявлено в Астане, Алматы и 16 областях Казахстана.
В Астане 24 марта ожидается переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный 9-14, временами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем 1-3 мороза.
В Алматы сегодня и завтра переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман.
В Шымкенте 24 и 25 марта переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем 15-17 тепла.
Также в РГП "Казгидромет" предупредили о дальнейшем повышении уровня воды на реках.
23.03.2025, 14:01 110581
В Риддере состоялась уникальная экологическая акция
Фото: акимат ВКО
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Риддер. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 22 марта, в городе Риддере состоялась уникальная экологическая акция "Аққайнардың көзін аш!", собравшая неравнодушных горожан, представителей этнокультурных объединений, молодежь и общественных активистов, сообщает перс-служба акимата ВКО.
Это событие стало не только важным шагом в сохранении природных источников, но и настоящим праздником единства и любви к родной земле.
Во время акции был очищен и открыт родник. Его чистая вода вновь зазвенела, символизируя возрождение природы и нашу ответственность перед будущими поколениями.
Испитие воды из источника стало моментом глубокой символики - как память о традициях предков и напоминание о ценности каждого глотка живительной влаги.
Праздничная программа подарила участникам заряд вдохновения и энергии - выступления творческих коллективов наполнили пространство национальным колоритом и радостью.
Экологический субботник помог преобразить территорию вокруг родника: очищена местность, облагорожена природная зона, создано уютное пространство для отдыха и размышлений.
Спасибо каждому, кто принял участие в этой важной миссии! Вместе мы доказываем, что любовь к природе - это не просто слова, а реальные действия. Пусть эта акция станет началом доброй традиции, а чистые родники - символом нашего единства и заботы о родной земле!
22.03.2025, 14:40 161096
Президент Токаев и посол России в Казахстане посетили торжества в честь Наурыза в Астане
Наибольший интерес у высоких гостей вызвала выставка-фестиваль косторезного искусства "Сказ на бивне Мамонта", на котором собраны лучшие образцы резьбы по кости из разных стран
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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев и посол России в Казахстане Алексей Бородавкин приняли участие в торжествах по случаю Наурыза в Астане, сообщает посольство России в РК.
Праздничные мероприятия прошли с участием главы государства, руководства страны, глав дипмиссий и других почетных гостей прошли 21 марта в столичном выставочном центре EXPO.
Согласно концепции Наурызнама, сегодня отмечается День солидарности. Единство и мир всегда были наиважнейшими ценностями нашей страны. Отрадно, что казахстанцы встречают этот весенний праздник все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия. Наша сплоченность позволяет нам уверенно смотреть в будущее и продолжать двигаться по пути прогресса", - отметил глава государства.
Алексей Бородавкин вместе с послами дружественных стран посетил организованную в выставочном центре ярмарку ремесел. В этом году наряду с казахстанскими мастерами на нее были приглашены ремесленники из России, Азербайджана, Ирана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.
Наибольший интерес у высоких гостей вызвала выставка-фестиваль косторезного искусства "Сказ на бивне Мамонта", в которой принимают участие мастера из России, Казахстана и Китая.
О проекте, который собрал лучшие образцы резьбы по кости из разных стран, рассказал глава делегации Республики Саха (Якутия), министр культуры и духовного развития Афанасий Ноев. По его словам, российские участники представили школы косторезного искусства из 20 регионов: Якутии, Архангельска, Алтая, Бурятии, Тывы, Камчатки, Калмыкии, Чукотки, Тюменской области и многих других.
По словам чукотских мастеров, они вырезают уникальные экспонаты из бивня моржа и даже из такого редкого материала, как косточка внутреннего уха кита. А корякский умелец продемонстрировал редчайшие экспонаты из ребра стеллеровой коровы, рогов снежного барана, камчатского лося и северного оленя.
Мне нравится обыгрывать ту форму, которую уже задала природа - она лучший художник", - рассказал мастер Андрей Адуканов.
Желающие посетить выставку и приобрести редкий сувенир, могут сделать это сегодня, 22 марта, а 23 марта - в Русском доме по адресу Кенесары, 39, сообщили в посольстве.
Ранее сообщалось, какие мероприятия проходят в разных городах Казахстана в честь празднования Наурыза.
22.03.2025, 12:48 166931
Пять тысяч человек исполнили песни Абая в честь Наурыза в Алматы
Фото: Александр Павский/kazinform.kz
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Алматы. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы пять тысяч человек исполнили песни Абая Кунанбаева в честь 180-летия великого поэта и мыслителя, а также в честь праздника Наурыз.
Артисты Государственной хоровой капеллы имени Б.Байкадамова, студенты музыкальных учебных заведений и жители города собрались вдоль проспекта Абая в Алматы и исполнили хором легендарные песни Абая "Көзімнің қарасы" и "Желсіз түнде жарық ай".
Организаторы мероприятия отмечают, что хоровое исполнение, возможно, войдет в Книгу рекордов Казахстана.
Напомним, в Алматы второй день проходит уникальный фестиваль Nauryz Almaty Vibe. В этом году на пешеходной улице Панфилова гости могут увидеть кинетических роботов, космическую юрту и кинетический туннель.
Желающие также могут путешествовать во времени с помощью VR-гарнитуры и сделать яркие фото с помощью искусственного интеллекта, сообщили в акимате Алматы.
22.03.2025, 12:46 164901
Роботы, хоровое исполнение Абая и мировой рекорд: как отмечают Наурыз в Казахстане
Фото: Акимат Алматы
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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня казахстанцы продолжают отмечать Наурыз. В связи с этим в разных городах Казахстана проходят праздничные мероприятия, концерты, выставки и ярмарки.
В столице у монумента Байтерек проходит концерт и соревнования по национальным видам спорта, также здесь организована ярмарка ремесленников. Концертная программа и соревнования по национальным видам спорта проходят и на территории EXPO. Жителей и гостей столицы также ждут анимационные, театрализованные и концертные программы, сообщает акимат Астаны.
Тем временем жители Актау установили мировой рекорд, собравшись на набережной в национальной одежде.
На фестиваль национальной одежды Best Fest Nauryz зарегистрировались 5500 человек, сообщили в акимате Мангистауской области.
Церемония установления рекорда прошла на побережье Каспия. Зарегистрированные участники собирались на специально подготовленной площадке, а записи вели официальные представители Книги рекордов Гиннесса из Великобритании. По результатам продолжавшегося несколько часов подсчета подтверждено, что установленные требования полностью выполнены, и был вручен специальный сертификат, удостоверяющий, что Казахстан стал обладателем нового мирового рекорда. Таким образом, казахская национальная одежда вошла в Книгу рекордов Гиннесса", - сообщили в акимате.
Еще один рекорд установили в Кокшетау. Там сегодня прошел парад кимешеков, в котором приняли участие более 1500 женщин. По данным Instagram-паблика kokshetautoday, парад войдет в Книгу рекордов Гиннесса Казахстана.
Ранее в Алматы пять тысяч человек хором исполнили песни знаменитого поэта Абая Кунанбаева. "Көзімнің қарасы" и "Желсіз түнде жарық ай" - артисты Государственной хоровой капеллы имени Б.Байкадамова, студенты музыкальных учебных заведений и жители города.
Также в городе в честь Наурыза второй день проходит уникальный фестиваль Nauryz Almaty Vibe. В этом году на пешеходной улице Панфилова гости могут увидеть кинетических роботов, космическую юрту и кинетический туннель. Желающие также могут путешествовать во времени с помощью VR-гарнитуры и сделать яркие фото с помощью искусственного интеллекта.
21.03.2025, 18:42 212901
В СКО участок республиканской трассы закрыли до апреля
Ориентировочное время открытия - 10 апреля
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Петропавловск. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке республиканской автодороги KZ15-09, сообщает "КазАвтоЖол".
В связи с укрепительными работами защитной дамбы в паводковый период с 15.00 21 марта вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке республиканской автодороги KZ15-09 "Обход г. Петропавловск" км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль)", - говорится в сообщении.
Ориентировочное время открытия - 10 апреля.
Ранее министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов сообщил, что в зависимости от рисков угрозы паводков все области Казахстана были поделены на три зоны. В красную зону с высоким риском подтопления вошли Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Абайская области.
21.03.2025, 17:25 195466
В Караганде стройкомпанию обязали высадить свыше семи тысяч деревьев взамен вырубленных - СМИ
Фото: pixabay.com
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Караганда. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде строительную компанию обязали исполнить решение Верховного суда о компенсационной высадке свыше семи тысяч деревьев взамен вырубленных, сообщают средства массовой информации.
Исковые требования государственного учреждения "Аппарата акима района имени Казыбек би города Караганды" к государственному судебному исполнителю филиала "Территориальный отдел принудительного исполнения города Караганды" департамента юстиции Карагандинской области (...) о признании незаконным и отмене постановления о прекращении исполнительного производства удовлетворить", - заявила в ходе заседания судья специализированного межрайонного административного суда Карагандинской области Инна Демидова.
Также по данным СМИ, ранее судебные исполнители закрыли производство по делу из-за невозможности его исполнения.
Напомним, в январе прошлого года строительная компания, которая уничтожила деревья без разрешения акимата, была оштрафована почти на 17 миллионов тенге, информирует "Хабар 24".
Акимат района имени Казбыбек би подал на застройщика в суд. На счету у этой компании более сотни погубленных многолетних деревьев. Теперь она обязана посадить взамен уничтоженных 7 тысяч 200 саженцев, 3 года выхаживать их, а потом передать на баланс акимата", - сообщал телеканал.
Стоит отметить, что новости о незаконной вырубке деревьев в казахстанских СМИ появляются практически регулярно.
В частности, ранее общественники Алматы потребовали отказаться от вырубки зеленой зоны сквера у ТЮЗа имени Сац и разместить бытовой городок, стоянку стройтехники и будущие парковки в другом месте.
В акимате Алматы информацию о вырубке зеленой зоны у театра имени Сац опровергли, заявив, что зеленая зона сохранится в первозданном виде. Позже активисты сообщили, что опасения за сквер возле ТЮЗа в Алматы основаны на официальной документации.
В начале марта юрист Анна Чернова потребовала привлечь к ответственности вырубивших деревья на территории Алматинского областного детского дома № 1.
В своем аккаунте в Instagram она написала, что многих волнует вырубка деревьев и куда пропали ели, которые, по словам очевидцев, бережно упаковали и вывезли. Были ли получены разрешения, направлялись ли заявления на эти разрешения и т.д.
Она подчеркнула, что деревья являются госсобственностью. Поэтому, по мнению Анны Черновой, тут необходимо обязательно вмешаться и антикоррупционной службе.
В феврале в Павлодарской области были задержаны несколько человек, занимавшихся незаконной вырубкой леса на территории поймы реки Иртыш в районе Аққулы. В январе в Алматы было возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки полувековых дубов.
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