Единый жилищный центр открыли в Нур-Султане

Нур-Султан. 16 ноября. Kazakhstan Today - Единый жилищный центр открыт для удобства горожан в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

По словам акима Нур-Султана Алтая Кульгинова, подобные учреждения позволяют систематизировать работу и оказывать услуги по принципу "одного окна".

В данном центре можно получить консультации, к примеру, как встать в очередь на жилье, проверить номер очереди на жилье, кто и по каким параметрам может принять участие в жилищных программах, как получить жилищный сертификат, по вопросам кредитных/арендных квартир. Единый жилищный центр открыли для удобства горожан, чтобы жителям по одному жилищному вопросу не нужно было бегать по инстанциям, которые расположены в разных районах города", - написал Кульгинов в Instagram .

В центре также расположились консультанты Жилстройсбербанка. Общая площадь выделенной территории составляет свыше 2 тыс. квадратных метров, услуги оказывают узконаправленные специалисты. Ежедневно центр принимает более 300 горожан.

Открытие подобных центров позволяет систематизировать работу и оказывать услуги по принципу "одного окна". Летом прошлого года открыли центр поддержки института семьи "Жануя", где специалисты консультируют горожан по социальным вопросам. За это время в "Жануя" обратились и получили помощь почти 40 тыс. человек", - добавил аким.

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