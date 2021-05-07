Эффективности не наблюдается: молодые депутаты партии Nur Otan о программах "Серпін" и "С дипломом - в село!"

НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Проблемные вопросы в реализации государственных программ "С дипломом - в село!" и "Серпін" рассмотрели члены нового Республиканского общественного совета по поддержке молодежи партии "Nur Otan", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил в ходе заседания вице-министр национальной экономики Алишер Абдыкадыров, в результате реализации проекта "С дипломом в село" с 2009 по 2020 годы свыше 77 тысяч специалистов получили подъемное пособие на сумму 11,5 млрд тенге, а 36,6 тысяч специалистов получили бюджетные кредиты на жилье на сумму 105,3 млрд тенге. При этом наибольшее количество специалистов в сфере образования - 70% и здравоохранения - 21%.

По словам председателя совета, депутата мажилиса Мади Ахметова, несмотря на неоднократный пересмотр условий участия в программе с учетом интересов молодых специалистов, запланированные показатели не были достигнуты.

Данные проекты изначально должны были решить комплекс существующих проблем, выровняв разрыв между городом и селом в различных сферах. Но, к сожалению, ситуация в регионах остается на том же уровне", - сказал он.

В свою очередь, председатель "Jas Otan" Нуржан Жетписбаев добавил, что острой остается проблема дефицита кадров в сельской местности. На сегодня в сфере агропромышленного комплекса не хватает 2,8 тыс. специалистов.

Если учесть, что ежегодно только 30% выпускников, получивших аграрные специальности по государственным грантам, трудоустраиваются в сельской местности, то получается, что около 7 млрд тенге, выделенных из бюджета на эти цели, используются неэффективно. Среди недостатков в реализации программы "С дипломом - в село!" - бюрократия при выделении средств бюджетного кредита молодым специалистам", - подчеркнул он.

В связи с этим руководитель молодежного крыла партии предложил членам совета из числа молодых депутатов мажилиса направить депутатский запрос в Генеральную прокуратуру для проверки возможных нарушений, связанных с необоснованными отказами в выплате подъемного пособия и выдачи кредита на приобретение жилья. К мониторингу реализации программ "С дипломом - в село!" и "Серпін" на местах также будет подключен Корпус молодых депутатов партии "Nur Otan".

Говоря о программе "Серпін", вице-министр образования и науки Шолпан Каринова отметила, что выделенный госзаказ осваивается не в полной мере. Основными причинами неосвоения грантов она назвала требование обязательной отработки по месту обучения, отсутствие гарантированного места трудоустройства выпускников программы, слабое взаимодействие местных исполнительных органов и работодателей с вузами по вопросам трудоустройства, отсутствие жилья у выпускников программы и др.

В 2019 году 52% грантов по проекту "Серпін" остались невостребованными ввиду отсутствия желающих принять в нем участие. Только четверть выпускников "Серпін" закрепляется в регионе обучения. Ежегодно предпринимается ряд мер по улучшению и совершенствованию проекта, увеличивается бюджет, но эффективности не наблюдается", - заметил Мади Ахметов.

Председатель коалиции по защите прав потребителей Мурат Абенов также согласился с тем, что сейчас у молодежи сложилась низкая заинтересованность в данной программе.

Изначально интерес к программе был высоким. Сейчас никто не хочет идти, не подает документы. В чем проблема? Молодым людям, прибывшим по программе, дают подъемные, предусматривают дополнительные стипендии. Однако обещаний, что после окончания обязательно найдем жилье и работу государство так и не выполнило", - сказал он.

Вместе с тем депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова указала на недочеты в проведении профориентации, низкую информированность молодежи и отсутствие централизованной информации о данных проектах. По ее словам, в программе "Серпін" отсутствует направление по подготовке медицинских кадров.

По итогам заседания советом был выработан ряд рекомендаций по усовершенствованию соответствующих государственных программ, которые будут переданы уполномоченным органам.

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