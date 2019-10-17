Экс-руководителя Союза фермеров РК осудили на 19 лет лишения свободы

Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - Cпециализированный межрайонный суд по уголовным делам Нур-Султана вынес приговор экс-руководителю Союза фермеров РК, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе городского суда Нур-Султана, Ауезхан Даринов признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 124, частью 1 статьи 122 (Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста), частью 4 статьи 120 (Изнасилование, совершенное в отношении заведомо малолетней), частью 4 статьи 121 (Насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней) и частью 3 статьи 124 (Развратные действия без применения насилия в отношении заведомо малолетних, совершённые неоднократно) УК РК.

"Он осужден к 19 годам лишения свободы с пожизненным запретом заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - отметили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

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