Эксперты обнаружили группы бактерий кишечной палочки в популярных пакетированных чаях

Алматы. 4 июня. Kazakhstan Today - Эксперты АНО "Российская система качества" (Роскачество) проверили 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок по 178 показателям качества и безопасности. Они также сравнили разные виды упаковки одних и тех же брендов, передает Kazakhstan Today.

В исследовании приняли участие российские чаи и торговые марки из Индии, Польши, Шри-Ланки и ОАЭ.

По данным экспертов, весь исследованный чай действительно является чаем. В нем соответствует нормам ГОСТ содержание полифенолов, кофеина и танинов. Если кофеина и танинов слишком мало, это может говорить о добавках других растений: в иван-чае ни кофеина, ни танина нет, сообщает портал " Вести.ru ".

Ни в одном чае не было обнаружено превышений по содержанию потенциально опасных веществ, токсичных и радиоактивных элементов или посторонних металломагнитных примесей или красителей. Также ни в одном из исследованных образцов нет ни красителей, ни песка, ни ароматизаторов, ни примесей сорной травы.

Что касается продажи старой чайной пыли, то опасения потребителя рассеял руководитель направления чая и кофе в сети "Республика", чемпион России по чайной миксологии 2018 года, эксперт Роскачества Андрей Колбасинов. Он пояснил, что на производстве чай ранжируют от крупнолистового до мелколистового.

Для массового сегмента используют мелколистовой чай. На производстве чай просеивают через сита. Чем мельче сито, тем мельче частицы чая. Самая мелкая фракция может называться чайной пылью, но никакой грязи в нем нет. Это такой же чай. Обычно самые мелкие частицы упаковывают в пакетики", - заверил Колбасинов.

Тем не менее, нарушения были найдены. У производителя марки "Краснодарский" недовес в пачке составил 2 грамма - 177 граммов вместо заявленных 180. А торговая марка Dilmah от недовеса перестраховалась. В ее упаковках по 50 граммов чая оказалось даже больше обычного - 51,5 грамма.

Это, видимо, связано с тем, что чай Dilmah тяжелее из-за наличия в нем избытка влаги. Этот избыток влаги позволяет развиваться плесени. Именно поэтому во время исследований в пакетированном чае Dilmah плесени было обнаружено втрое больше допустимого законодательством уровня. Но это не рекорд: чай "Краснодарский" оказался большим нарушителем требований - превышение максимально допустимого законодательством уровня по плесени здесь составляет четыре раза.

В 11 пакетированных чаях выявлены группы бактерий кишечной палочки. Группы бактерий кишечной палочки обнаружены в пакетированных чаях "Азерчай", Alokozay, "Тот самый чай", Brooke bond, "Золотая чаша", Riston, Gordon, Twinings, Richard. Кишечная палочка также обнаружилась в "Императорском" чае и листовом чае "Традиция".

На появление плесени и бактерий кишечной палочки могли, по мнению экспертов, повлиять как качество сырья, так и несоблюдения условий хранения и расфасовки чая.

Эксперты проверили чай на пестициды, используемые на плантациях. В 40 из 148 исследуемых чаев есть превышения по химикатам. Правда, следы пестицидов настолько малы, что вряд ли могут навредить здоровью.

Свободными даже от следов пестицидов стали пакетированные чаи Basilur, Brooke bond, Dilmah, Greenfield, Lipton и Milford, а также листовые Akbar и "Традиция".

Эксперты Роскачества сравнили качество листового и пакетированного чая одних и тех же брендов. Качество листовых чаев превалировало в 10 случаях из 13. Лучше пакетированных оказались листовые чаи Alokozay, Akbar, Brooke bond, Dilmah, Gordon, Riston, Tess, "Принцесса Нури", "Золотая чаша" и "Майский".

В листовых чаях отсутствовала плесень и кишечная палочка. Но следы пестицидов присутствовали в 14 из 15 листовых чаев.

Лишь в трех случаях из 13 листовой чай уступил пакетированному: это были торговые марки Lipton, Greenfield и Ahmad.

Отмечается, что Роскачество не исследовало органолептические показатели различных сортов чая. Причина - множество сторонних факторов, от которых зависит вкус чая. Среди них погода в период вызревания чайных листьев, минеральный состав земли, на которой растут чайные кусты, склон, на котором расположена плантация, а также минеральный состав воды. Все это напрямую сказывается на вкусе чая.

Действительно, на вкус все чаи разные, и не стоит ждать какого-то определенного вкуса от всех чаев. На вкус влияет терруар и обработка. Обыватель самостоятельно может почувствовать в черных чаях самые разные нотки. В черном чае можно почувствовать деревянистые, землистые тона, разные орехи и специи, вкусы обжарки, и даже кожу и табак. В каждом черном чае есть свои нотки. И давать более высокую оценку одному чаю за то, что в нем есть ореховый привкус, например, или его отсутствие, неправильно", - поясняет эксперт Андрей Колбасников.





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