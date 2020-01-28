Элиманов назначен председателем Комитета по финансовому мониторингу Минфина

Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - Жанат Элиманов назначен председателем Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК, передает Kazakhstan Today.

Приказом министра финансов РК Элиманов Жанат Калдыбекович назначен на должность председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Жанат Элиманов родился в 1978 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова. Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности исполняющего обязанности прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры Караганды. С 2000 по 2007 год работал в органах прокуратуры Карагандинской области и Нур-Султана. С 2007 по 2017 годы занимал различные должности в структурах министерства юстиций и финансов, Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. С 2017 по 2019 годы занимал руководящие должности в структурных подразделениях Генеральной прокуратуры РК. С февраля по апрель 2019 года работал заместителем прокурора Карагандинской области. С апреля 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

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