ЕНПФ предупреждает казахстанцев об интернет-мошенниках

Астана. 24 октября. Kazakhstan Today - Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) в среду распространил сообщение, в котором предупреждает казахстанцев и настоятельно рекомендует быть бдительными в связи с участившимися случаями фактов интернет-мошенничества, передает Kazakhstan Today.





Сегодня интернет-мошенники изобретают все новые способы обмана доверчивых граждан. Так, имеют место факты мошенничества, суть которых заключается в том, что злоумышленник под разными именами размещает в Интернете объявления с обещаниями помочь в оформлении кредита в банках второго уровня для жителей Астаны и других городов. Откликнувшемуся на объявление человеку отправляется SMS-сообщение с реквизитами банковской карты мошенника, на которую необходимо сделать перевод "определенного вознаграждения" за "правильную выписку", подтверждающую платежеспособность клиента, которая в будущем якобы будет выдана работником Фонда по указанному в SMS-сообщении адресу одного из отделений АО "ЕНПФ", - сообщили в пресс-службе фонда.





Подчеркивается, что сведения о пенсионных накоплениях и справку по ним граждане РК могут получить совершенно бесплатно в любом отделении фонда, посредством почтовой связи, на адрес электронной почты, либо онлайн на сайте или через мобильное приложение АО "ЕНПФ", а также через сайт электронного правительства egov.kz.





В настоящее время ЕНПФ направил сведения по имеющимся фактам в правоохранительные органы для принятия процессуального решения, говорится в сообщении.





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