ФСМС не подписывает договор с частными клиниками, готовыми лечить бесплатно - депутат

Алматы. 16 июля. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса Ирина Смирнова сообщила, что частные больницы Алматы готовы проводить бесплатное лечение, но Фонд социального медицинского страхования не подписывает договор, передает Kazakhstan Today.

По словам И. Смирновой, в Алматы есть частные больницы, готовые работать в бесплатном для населения режиме. Она отметила, что медучреждения "полностью укомплектованы медперсоналом, со всем необходимым оборудованием, со специальной вентиляцией, с реанимацией и хирургическими комнатами, со всем соблюдением эпидемиологических требований, с лицензией". Однако они не получают поддержку местной службы Фонда медицинского страхования.

Вот просто не дают разрешения - и всё. И аким города говорит, пусть работает и, назову по-старому, СЭС, и министр звонит с поддержкой. И только ФСМС не спешит подписать договор. А в это время люди сгорают", - написала Смирнова в Facebook .

Депутат обратилась с просьбой к акиму Алматы Бакытжану Сагинтаеву с просьбой рассмотреть соответствие руководителя фонда Алматы его должности.

Это преступление - держать готовую клинику закрытой сейчас!" - добавила она.

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