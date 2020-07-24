ФСМС предусмотрел 7,7 млрд тенге на финансирование мобильных бригад в поликлиниках

Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Фонд социального медицинского страхования предусмотрел 7,7 млрд тенге до конца года на финансирование мобильных бригад в поликлиниках из расчета на 1,4 млн выездов на дом к пациентам, передает Kazakhstan Today.

Около 3 тысяч мобильных бригад создано в стране для оказания амбулаторно-поликлинической помощи на дому пациентам с признаками острого респираторного заболевания, с подозрением или больным COVID-19, пневмонией.

Мобильные бригады создаются временно при поликлиниках и семейных амбулаториях, в зависимости от численности прикрепленного населения, из расчета 1 мобильная бригада на 5 тысяч населения и более.

Работу мобильных бригад организуют на местах управления здравоохранения регионов, финансирование осуществляется Фондом социального медицинского страхования. Населению услуги мобильных бригад оказываются бесплатно", - рассказали в пресс-службе ФСМС.





Пациент с повышенной температурой, признаками ОРВИ, с подозрением на коронавирус или пневмонию может обратиться в регистратуру территориальной поликлиники в часы работы с 08.00 до 18.00 в будние дни, а в остальное время (после 18.00, выходные, праздничные дни) по телефону 103.

В регистратуре по чек-листу проводится оценка состояния пациента. Оператор после оценки состояния может порекомендовать прийти на прием в фильтр поликлиники, либо организует выезд мобильной бригады.

В состав мобильной бригады входят врач и/или медсестра и при наличии показаний - профильный специалист.

По информации ведомства, мобильные бригады при выезде на дом могут оказывать следующие услуги:

- первичный осмотр пациента, оценка степени тяжести;

- проведение забора анализа с подозрением на СOVID-19 методом экспресс-теста и/или ПЦР-теста;

- по показаниям выдают направления на рентгенографию или компьютерную томографию;

- проведение пульсоксиметрии, в случае снижения сатурации кислорода в крови ниже 93% организация аудио- или видеоконсультации с необходимым профильным специалистом-консультантом;

- назначение лекарственных средств в соответствии с клиническим протоколом диагностики и лечения "Коронавирусная инфекция COVID-19";

- решение вопроса о лечении на дому или госпитализации в стационар (в этом случае мобильная бригада вызывает бригаду скорой помощи).





В зависимости от степени тяжести состояния пациенту оказывается дальнейшая медицинская помощь:

- амбулаторное дистанционное наблюдение: ежедневный обзвон (мониторинговая группа);

- дистанционная консультация врача ПМСП;

- дистанционная консультация профильного врача при наличии показаний;

- амбулаторное бесплатное лекарственное обеспечение (приказ Минздрава РК от 29 августа 2017 года №666: для взрослых при внебольничной пневмонии, детям при пневмонии, острых респираторных инфекциях верхних дыхательных путей или нижних дыхательных путей, синусите/болезнях миндалин и аденоидов;

- стационар на дому при наличии показаний, включая бесплатное лекарственное обеспечение по клиническому протоколу. Фонд медицинского страхования напоминает, что для улучшения качества услуг, которые оплачиваются фондом, пациенты могут с жалобами и предложениями обращаться в контакт-центр 1406, а также оставлять их в мобильном приложении Qoldau24/7.

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