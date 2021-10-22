"Газовый маньяк" из Шахтинска отправлен на принудительное лечение

КАРАГАНДА. 21 ОКТЯБРЯ - По решению суда на принудительное лечение отправили 41-летнего жителя Шахтинска, который длительное время терроризировал жителей своего города и Караганды, распыляя газовый баллончик, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Летом жители Шахтинска заявляли о появлении на улицах города человека с перцовым баллончиком. По их словам, он нападал на одиноко идущих женщин и распылял им в лицо газ. Позже на подобные факты стали жаловаться и карагандинцы.

В одном из торговых домов мужчина применил средство против собак сразу к нескольким работникам. В полиции его несколько раз штрафовали за мелкое хулиганство и даже применяли меру административного ареста, но это его не останавливало, соощает "Пятый канал"

Последний случай произошел в сентябре. Тогда мужчина распылил средство в автобусе, пострадали сразу несколько человек, в том числе 10-летний ребенок.

Хулиган был задержан, но родственники не дали согласие на добровольное лечение.

Ввиду опасности для общества полицейские передали дело в суд для принятия решения о принудительном лечении на законодательных основаниях. В итоге суд постановил отправить "газового маньяка" в психиатрический стационар.