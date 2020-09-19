Коллекторы платили частным судоисполнителям за информацию о должниках - Генпрокуратура

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Генеральная прокуратура Казахстана сообщила о результатах проверки деятельности коллекторов и частных судебных исполнителей (ЧСИ), передает Kazakhstan Today.

В связи с участившимися обращениями граждан, органами прокуратуры проведены проверки в деятельности частных судебных исполнителей, а также проанализирована деятельность коллекторов. По результатам проверок и анализа выявлена схема неправомерного взыскания долгов коллекторскими агентствами совместно с ЧСИ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Коллекторы на своих аффилированных лиц получали лицензию частных судебных исполнителей. В итоге через них получали доступ к информационной базе ЧСИ (автоматизированной информационной системе органов исполнительного производства) и неограниченные правовые рычаги (арест и реализация имущества, ограничение на выезд, доступ к банковским счетам и другое) для взыскания задолженности", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что база судоисполнителей является государственной информационной системой, где ЧСИ совершают все исполнительные действия. В ней содержатся персональные данные сторон, допуск к ней посторонних лиц запрещен.





Только в Алматы коллекторами с использованием ЭЦП-ключей "своих" ЧСИ заходили в базу судоисполнителей более 200 тыс. раз, где собирали сведения о должниках. Такие методы использовали 35 коллекторских агентств Алматы. За предоставление возможности пользоваться исключительными правами, предоставленным ЧСИ, недобросовестные судебные исполнители ежемесячно получали вознаграждение в размере 250-300 тыс. тенге", - сообщили в Генпрокуратуре.

По итогам проверок, по представлению Генеральной прокуратуры из Республиканской палаты частных судебных исполнителей исключены 18 судебных исполнителей. Из указанного количества прекращены лицензии 2 ЧСИ и одна лицензия приостановлена, по остальным продолжается исковая работа.

Доступ в информационную базу АИС ОИП для этих судоисполнителей заблокирован.

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