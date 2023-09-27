26.09.2023, 08:50 68241
Гибель близнецов в Рудном: готовы результаты экспертизы
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Рудный. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Результаты экспертизы, которая должна определить причину гибели близнецов в Рудном, скоро доставят в местную полицию, сообщает газета "Костанайские новости".
Напомним, в октябре 2022 года шестилетних мальчиков обнаружила мертвыми их мать. За день до этого они с отравлением попали в больницу. Судмедэкспертиза показала, что близнецы умерли от отравления, но чем именно, определить не смогли. Биоматериал отправили для более глубокого анализа в Москву.
Все это время следствие в связи с отсутствием информации о причине смерти продолжаться не могло. В марте пришлось прервать сроки расследования уголовного дела. Процессуальное решение по досудебному расследованию примут только после получения результатов.
Как сообщает следственное управление, результаты московской экспертизы уже направлены в наш адрес. Примерно ожидаем к концу этой недели либо в начале следующей", - сообщили в ведомстве.
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27.09.2023, 15:51 4201
Заявление депутата об Алие Назарбаевой и "Операторе РОП" прокомментировали в Генпрокуратуре
Письма от депутатов относительно проверки данных по делу "Оператора РОП" в Генпрокуратуру не поступало
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Асет Чиндалиев сообщил, что письмо от депутатов AMANAT по поводу проверки показателей свидетелей по делу "Оператора РОП" не поступало.
Если есть какие-то составы преступления, если есть какая-то информация, решение об уголовном преследовании должны принимать соответствующие госорганы, осуществляющие уголовное преследование. У нас несколько таких органов: есть Антикоррупционная служба, есть служба экономических расследований, МВД. Если поступит информация и есть какие-то доказательства, то они должны принимать решения. Пока я такой информацией не обладаю", - сказал Чиндалиев.
Напомним, что депутат мажилиса Ерлан Саиров заявил, что свидетели указали, что конечным бенефициаром "Оператора РОП" является Алия Назарбаева, "но ни суд, ни представители Генпрокуратуры не обратили внимания на мотивы этих граждан в ходе процесса".
27.09.2023, 09:59 20626
В Алматы закрыли дорогу до космостанции
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Алматы. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Для обеспечения безопасности всех участников движения, поддержания и охраны порядка введено ограничение для движения транспортных средств на участке автомобильной дороги республиканского значения Р-22 "Алматы - космостанция" км 15-34. Об этом сообщили в НК "КазАвтоЖол".
По данным управления туризма Алматы, для исполнения служебных обязательств к проезду допускаются (строго по списку и на служебном транспорте):
- служба национального парка,
- пограничная застава,
- научная база "Космостанция",
- метеорологические и гидрологические службы.
Напомним, автомобильная дорога, ведущая к Большому Алматинскому озеру, с 2020 года была закрыта для проезда из-за дорожных дефектов. В конце августа дорогу открыли, после этого значительно увеличилось количество туристов, желающих проехать к БАО. В соцсетях пользователи выкладывали кадры, на которых запечатлено большое скопление автотранспорта.
Также общественность стала выражать недовольство мусором, оставляемым туристами в природоохранной зоне.
27.09.2023, 09:13 21956
В Экибастузе произошло повреждение на тепломагистрали
Фото: Акимат Павлодарской области
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Экибастуз. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе продолжается подготовка к отопительному сезону, который планируют начать 1 октября. На теплосетях проводят испытания для выявления уязвимых мест. Вчера в ходе испытаний магистрали ТМ-2 на улице Жусупа произошло повреждение.
Приступили к испытаниям магистрали ТМ-2 по улице М. Жусупа (от магистрали Достык до остановки "Кинотеатр "Казахстан"). Здесь произошел срыв соединения сальникового компенсатора на стыке новой и старой трубы тепловой магистрали. Трубы тепловой магистрали не пострадали, выдавило сальник на стыке со старой трубой. До полудня дефект будет устранен, после чего продолжатся испытания и промывка данной магистральной сети", - сообщили в акимате.
Ход подготовки к предстоящему отопительному сезону в Экибастузе вчера проверил глава региона Асаин Байханов.
Необходимо вести разъяснительную работу по проводимым работам. Новые сети испытываются под высоким давлением, чтобы выявить уязвимые места на местах соединения старых и новых труб и сразу исправлять выявленные дефекты. Такие ситуации возможны, наша задача сейчас оперативно их устранить", - подчеркнул аким области.
По информации акимата, после весенних и осенних гидравлических испытаний на сетях теплоснабжения всего было устранено 388 повреждений. По вновь поступившим обращениям жильцов города продолжается замена 14 оставшихся дефектных участков внутриквартальных тепловых сетей.
Из 690 МЖД полностью готовы к приему тепла 665 домов. На 25 МЖД завершается ремонт внутренних систем отопления, промывка, опрессовка.
По данным акимата, ремонты на Экибастузской ТЭЦ идут по графику. На сегодня готовы к работе 3 энергетических котла, до начала отопительного сезона будут готовы еще 3 водогрейных котлоагрегата. Ремонт на оставшиеся четырех котлах планируется завершить до конца октября.
Полностью завершена реконструкция на 3 тепловых магистралях на улице Абая (от СОШ № 4 до улицы Маргулана). Данные 3 магистрали прошли испытания высоким давлением, и сейчас осуществляется промывка.
С 1 октября в Экибастузе планируется начать отопительный сезон. Все работы по подготовке к приему тепла должны быть выполнены в срок и с максимальным качеством. Коммунальные службы должны перейти в круглосуточный режим работы. Одно дело запустить теплоснабжение, но не менее важна балансировка системы. Со стороны тепловиков и городского отдела жилищной инспекции нужна слаженная работа по наладке внутренних систем теплоснабжения и выравниванию гидравлических параметров, особенно на концевых домах", - сказал Асаин Байханов.
Также глава региона поручил подготовить проектно-сметную документацию на реконструкцию тепловых магистралей ТМ-1 и ТМ-3, где ранее был порыв на участке по улице Жусупа, данная магистраль построена еще в 1973 году. При проведении работ специалисты выявили там истончение металла труб до 3 мм.
Кроме этого, Асаин Байханов поручил до конца года произвести строительство новой магистрали ТМ 7/1. Это позволит устранить разбалансировку системы теплоснабжения города, когда один район на перегреве, а второй недополучает тепло.
Продолжается строительство новой резервной магистрали технической воды с насосной второго подъема до ТЭЦ Экибастуза. Ведутся земляные работы, монтируется сеть, ожидается поставка запорной арматуры. Все работы планируется завершить до конца года.
Вопрос теплоснабжения города волнует каждого экибастузца. Наша задача провести все необходимые работы и сделать их на совесть, чтобы тепло и уют в домах стали доказательством нашей с вами совместной работы", - отметил глава региона, обращаясь к тепловикам и подрядчикам.
Как сообщалось ранее, в прошлый отопительный сезон жители Экибастуза остались без тепла в 30-градусный мороз. В городе был объявлен режим ЧС.
27.09.2023, 08:51 24206
Регулирование численности сайгаков: мясо животных планируют перерабатывать на трех заводах в ЗКО
Фото: Depositphotos
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Уральск. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области готовятся к промышленному истреблению сайги. Мясо планируют перерабатывать на трех местных заводах.
Предприятия готовы к разделке, переработке и хранению сайгачатины. Для регулирования сайги в степях будут работать специальные бригады. Под контролем сотрудников "Охотзоопрома". Под отстрел попадут 200 тысяч голов", - сообщает Astana TV.
Рога животных планируют маркировать и хранить до 2025 года. Мясо будут проверять на наличие болезней и инфекций.
Этим будет заниматься "Охотзоопром" посредством найма на эти работы охотников из числа местных жителей. Отлов будет производиться методом Караева. Это большая сетка, туда загоняют всех сайгаков", - говорит руководитель инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахимжанов.
Мясо сайги будут реализовать в виде тушек на рынках города. Позже рассмотрят вопрос о производстве консервной продукции.
По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства области Рустема Зулкашева, в смену предприятия готовы принять до 1000 голов.
Готовы принять на переработку тушек сайгаков на убой 3 предприятия. За смену 1000 голов, за 2 смены 2000 голов в течение 30 дней - 60 тысяч, в течение 2 месяцев - 120 тысяч сумеем забить", - говорит он.
Напомним, мораторий на отстрел сайгаков действует в Казахстане до 2024 года.
В мае этого года в Минэкологии РК сообщили, что численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
27.09.2023, 08:26 26936
Для четырех областей Казахстана разработают карты сейсмозонирования
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Алматы. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Для четырех областей Казахстана разработают детальные карты сейсмического зонирования. Они необходимы при строительстве, чтобы снизить риски при возможных землетрясениях, сообщает "Хабар 24".
Для этого используются результаты исследований специалистов из других стран. Своим опытом с казахстанскими коллегами они поделились на международном симпозиуме.
Ежегодно в Алматы и его окрестностях регистрируется около 400 земных колебаний. Но горожане не ощущают их, так как толчки незначительны. Тем не менее сейсмический риск здесь довольно высок - город находится в 10-балльной зоне. Поэтому в институте сейсмологии Казахстана разработали карты сейсмического микрозонирования территории. С их помощью уже обнаружены и указаны все наиболее активные сейсмические разломы. На основе этих карт разработаны и утверждены строительные нормативы, то есть правила застройки города.
На сегодняшний день Институт сейсмологии разрабатывает карты детального сейсмического зонирования на территории Жетысуской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областей. Также в этом году мы планируем завершить разработку карт сейсмического микрозонирования на территории города Усть-Каменогорска ", - сообщил директор института сейсмологии МЧС РК Даулет Сарсенбаев.
Одна из самых активных и опасных в сейсмическом отношении зон - Южно-Тянь-Шаньская. Она имеет почти прямолинейную форму и простирается далеко на восток, захватывая территорию Западного Китая.
В рамках тесного сотрудничества между Казахстаном и Китаем успешно реализованы совместные научные проекты. Среди них - исследования глубинных геологических строений приграничных территорий, проведение электрометрических измерений на прогностических полигонах, исследования современных движений земной коры. Эти работы важны для оценки сейсмической опасности и риска, разработки детерминической карты региона, считают участники из Китая.
Создание должного уровня сейсмической безопасности обеспечивает надежную защиту населения от стихийных бедствий. Это является ключевым фактором системы национальной безопасности любой страны. Поэтому мы должны продолжать проводить совместные тектонические экспедиции, исследовать глубинные геологические строения приграничных территорий. Только так можно найти потенциальные очаги стихийных бедствий", - сказал директор администрации по землетрясениям СУАР КНР Люй Джи Йонг.
Для участников симпозиума будет организована экскурсия к месту, где проводятся палеосейсмологические исследования.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с участием тюркских стран прошло масштабное учение по действиям при землетрясениях.
В институте сейсмологии корреспонденту Kazakhstan Today рассказали о сейсмической активности Алматинского региона.
26.09.2023, 21:00 48551
Ряд улиц частично перекроют в выходные из-за марафона в Алматы
В городе состоится двенадцатый по счету "Алматы марафон"
Фото: оргкомитет Алматы марафон
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Алматы. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 1 октября состоится двенадцатый по счету "Алматы марафон" - самое масштабное беговое соревнование в Центральной Азии. В день соревнований в Алматы будут частично перекрыты дороги.
1 октября с 7.00 до 13.30 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций марафона. По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться.
Старт и финиш марафона будет расположен на площади Республики, поэтому по улице Сатпаева от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева будут перекрыты обе полосы движения с 6.00 30 сентября до 18.00 1 октября.
Движение по проспекту Назарбаева от улицы Сатпаева до проспекта Аль-Фараби будет полностью перекрыто с 7.00 до 10.40.
Движение по проспекту Аль-Фараби в западном направлении от проспекта Назарбаева до улицы Шашкина будет частично перекрыто с 7.00 до 11.10, южная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта.
Движение по проспекту Аль-Фараби в западном направлении от улицы Шашкина до улицы Саина будет частично перекрыто с 7.00 до 13.30, южная сторона проспекта будет открыта для движения автотранспорта.
Движение по улице Саина в северном направлении от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая будет перекрыто с 7.00 до 13.00, западная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта.
Движение по проспекту Абая в восточном направлении от улицы Саина до улицы Байтурсынова будет перекрыто с 7.00 до 13.30, северная сторона проспекта будет открыта для движения автотранспорта.
Движение по улице Байтурсынова от проспекта Абая до улицы Сатпаева будет полностью перекрыто с 7.00 до 14.00.
Движение по улице Сатпаева в восточном направлении от улицы Байтурсынова до улицы Желтоксан будет полностью перекрыто с 7.00 до 13.30.
Движение по улице Сатпаева от улицы Байзакова до улицы Байтурсынова будет полностью перекрыто с 7.00 до 10.35.
Движение по улице Шашкина от проспекта Аль-Фараби до улицы Тимирязева будет полностью перекрыто с 7.00 до 10.35.
Движение по улице Тимирязева от улицы Шашкина до улицы Байзакова будет полностью перекрыто с 7.00 до 10.35.
Движение по улице Байзакова от улицы Тимирязева до улицы Сатпаева будет полностью перекрыто с 7.00 до 10.35.
26.09.2023, 16:32 53836
Работодатели скрывали случаи производственного травматизма в Жетысуской области
Пострадавшие по вине работодателя были лишены положенных компенсаций
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Талдыкорган. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры области Жетісу выявили факты сокрытия работодателями случаев производственного травматизма, сообщает областная прокуратура.
По данным ведомства, только в этом году работодателями и медицинскими учреждениями от уполномоченного органа в сфере труда сокрыты 39 таких случаев.
По ним не проводились соответствующие расследования по определению степени вины работодателя. Следовательно, пострадавшие по вине работодателя были лишены положенных компенсации", - пояснили в прокуратуре.
По акту прокурорского надзора 5 сотрудников медицинских учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности, рассматривается вопрос об ответственности работодателей.
Напомним, в рейтинге промбезопасности Казахстан далек от стран, где люди практически не гибнут на производстве. В прошлом году на своих рабочих местах в РК погибли более 200 человек, в этом - уже 74.
В своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев, отмечая высокий уровень травматизма и гибели казахстанцев на рабочих местах, поручил правительству принять решительные меры для улучшения системы охраны здоровья на предприятиях.
26.09.2023, 08:38 66146
Казахстан подпишет договор об учреждении Международной организации по русскому языку
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования РК подготовило проект постановления о проекте указа президента РК "О подписании Договора об учреждении Международной организации по русскому языку". Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Проект будет внесен на рассмотрение президента РК.
Документ разработан в целях реализации решения Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 14 октября 2022 года.
Напомним, предложение о создании в содружестве международной структуры по поддержке и продвижению русского языка озвучил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в декабре 2021 года на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В начале сентября эксперты доработали и согласовали проект договора об учреждении Международной организации по русскому языку, а также согласовали проект решения Совета министров иностранных дел СНГ по этому вопросу. Проекты документов были направлены в страны СНГ для внутригосударственного согласования, после чего они будут внесены на рассмотрение совета министров иностранных дел и совета глав государств СНГ.
В СНГ 2023 год объявлен Годом русского языка.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высокой роли русского языка на пространстве СНГ. Он отметил, что роль русского языка не может подвергаться сомнению.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?