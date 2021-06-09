Глобальный запуск саундбаров LG 2021 года

АЛМАТЫ. 8 ИЮНЯ - Новые саундбары не только великолепно звучат благодаря технологиям Dolby Atmos и DTS: X, они созданы с заботой об окружающей среде, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

LG Electronics (LG) объявляет о глобальном запуске новой линейки саундбаров 2021 года, которые помимо высокого качества звучания и интуитивно понятного управления отличаются экологически чистыми материалами отделки и упаковки. Новые модели с искусственным интеллектом предлагают пользователям простой способ подключения, объемное звучание Meridian и минималистичный дизайн, который гармонично впишется в любой интерьер.

Одно из нововведений - появление функции AI Sound Pro, которая при подключении к телевизору повышает качество обработки звука с помощью искусственного интеллекта и более мощных динамиков. Помимо улучшенной обработки звука, теперь в саундбарах есть поддержка Apple AirPlay, благодаря которой вы можете делиться музыкой и фильмами со своего iPhone, iPad или MacBook.

Производительность новых саундбаров унаследовала сильные стороны предыдущих моделей, включая чистое, объемное звучания, которое обеспечивает Meridian Audio. Вместе с этим появилась новая технология Meridian Horizon, которую можно назвать результатом успешного сотрудничества LG с Meridian Audio. Технология объединяет двухканальный стереоконтент в иммерсивное, многоканальное звучание, создавая незабываемые впечатления от аудиоконтента, независимо от того, в какой части комнаты находитесь вы или колонка.

Все саундбары 2021 года работают на основе Dolby Atmos и DTS:X, обеспечивая динамичное трехмерное звучание, а благодаря совместимости с Dolby Vision через сквозную передачу 4K, новое поколение саундбаров поднимает качество звучания на новый уровень. Помимо звучания, все новые саундбары LG легко подключить, благодаря кабелю HDMI eARC, который обеспечивает высокий битрейт, контент с высоким разрешением и несжатый звук Dolby Atmos®. В дополнение к HDMI eARC, в новой линейке имеется слот USB и потоковая передача по Bluetooth для удобной передачи аудиоконтента. Также большая часть новых моделей имеют сертификат Hi-Res Audio, подтверждая воспроизведение при 24 бит / 96 кГц без потери качества оригинальной студийной записи.

За повышение качества звучания, помимо прочего, отвечает технология искусственного интеллекта AI Room Calibration. Используя технологию пространственного восприятия для измерения комнаты, AI Room Calibration настраивает параметры воспроизведения под характеристики пространства, улучшая звук в любом помещении. Вторая особенность искусственного интеллекта - технология AI Sound Pro, которая включает адаптивное управление звуком для автоматической настройки частотного диапазона и расширения звукового поля в зависимости от жанра воспроизводимого контента: музыка, кино или новости.

Учитывая возросшее внимание потребителей по всему миру к заботе об окружающей среде, новые саундбары были разработаны с учетом норм экологичности, от производственных процессов до применяемых материалов и упаковки. Так как в стремлении к устойчивому будущему LG применяет экологичный подход к разработке, упаковке и доставке своих продуктов, компания создала первые в отрасли аудиопродукты, которые получили сертификат SGS в области экологии. Помимо прочего, в получении сертификата помогла замена материалов в новых саундбарах на переработанные.

Также для уменьшения отходов от производства и снижения воздействия на окружающую среду, LG начала использовать новую упаковку для всей линейки саундбаров. В ее основе лежит переработанная формованная целлюлоза и меньший уровень пенополистирола и пластика, благодаря чему упаковка получила сертификат Eco Product от Societe Generale de Surveillance (SGS), организации по тестированию, инспекции и сертификации из Женевы. По результатам тестирования SGS, саундбары LG 2021 года оказывают минимальное воздействие на окружающую среду, выделяя меньше загрязняющих веществ в атмосферу, содержат допустимое количество опасных веществ и обеспечивают высокую степень пригодности для вторичной переработки. Помимо этого, упаковка имеет L-образную форму, что позволяет перевозить большее количество единиц саундбаров в одном грузовике, сокращая общее количество требуемых грузовиков и снижая выбросы CO2 в атмосферу.

Новые модели саундбаров LG, включая SP11R, SP9 и SP8 поступили в продажу на ключевых рынках Европы и Северной Америки, а дополнительные модели появятся позже в этом году.

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