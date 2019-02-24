Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - Нынешний год молодежи должен стать толчком для раскрытия новых успешных личностей, считает студент 3 курса Университета международного бизнеса Шахмурат Маджитов, передает Kazakhstan Today.

"Нынешний год молодежи должен стать толчком для раскрытия новых успешных личностей. Это новый импульс для молодых ученых, предпринимателей, аграриев, для всех тех, кто занимается делом, которое ему по душе. Я считаю, что это очень круто! Непременно такая инициатива Лидера страны будет иметь успех у молодого поколения, ведь она открывает перед нами большие перспективы. Я уверен, что все студенты и школьники предпримут всевозможные усилия, чтобы оправдать надежды, возложенные на них государством", - сказал Шахмурат Маджитов.

Он рассказал, что на базе Университета международного бизнеса есть программа "БизZone". Цель ее - популяризация предпринимательства среди молодежи, развитие предпринимательских и презентационных навыков, а также развитие навыков генерации бизнес-идей.

Мы принимаем проекты от участников в возрасте от 16 до 25 лет. Не просто помогаем им доработать и стартовать со своими проектами, но и даем шанс победителю поехать в Минск в так называемую Силиконовую долину СНГ и представить там свою идею перед потенциальными инвесторами. Кроме того, сейчас мы разрабатываем проект U5, который объединяет различные направления науки и творчества. Этот проект будет интересен как студентам, так и школьникам. Для них это возможность проявить себя, свои таланты, способности, найти единомышленников. Молодому поколению сейчас необходимо помнить историю, ведь без нее не построить будущего, учить языки и не бояться реализовывать себя", - отметил студент Университета международного бизнеса.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства