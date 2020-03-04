Госслужащие Алматы посетили театр имени М. Ауэзова

Алматы. 3 марта. Kazakhstan Today - Государственные служащие города Алматы коллективно посетили театр имени М. Ауэзова, где посмотрели спектакль "Кулкыннын кулы" Турлыбека Мамесеитова, передает Kazakhstan Today.

Спектакль посетило более 700 сотрудников государственных и правоохранительных структур.

Режиссером-постановщиком спектакля "Кулкыннын кулы" является Ерсайын Толеубай, художник-постановщик - Рахат Сапаралиева. Содержание пьесы включает в себя борьбу с коррупцией и мошенничеством. "По сюжету, аким аула и его соучастник незаконно продают обманным путем земли граждан, которые они получили в наследие от своих предков. Нарушая все нравственные принципы, они незаконно обогащаются. Но в завершении спектакля они будут изобличены и понесут должное наказание", - сообщает управление общественного развития Алматы.

В ведомстве отмечают, что подобные мероприятия, вместе с культурным обогащением, направлены на формирование антикоррупционного мировоззрения, принципов добропорядочности, справедливости и честности.

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