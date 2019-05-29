Гражданина Великобритании сняли с рейса Лондон - Нур-Султан за непристойное поведение на борту

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - 24-летнего гражданина Великобритании сняли с рейса сообщением Лондон - Нур-Султан за хулиганство на борту, передает Kazakhstan Today

Инцидент произошел в самолете авиакомпании "Эйр Астана", сотрудники которой и сообщили о нарушителе в дежурную часть Линейного отдела полиции аэропорта Нур-Султана.

Мужчина был снят за нарушение правил поведения на воздушном судне. Он оскорблял пассажиров и бортпроводников, на предупреждение бортпроводника отреагировал неадекватно и продолжил непристойное поведение на борту самолета, не подчиняясь инструкциям безопасности. При этом громко ругался, агрессивно реагировал на замечания бортпроводников, отвечая им оскорблениями, мешал обслуживанию пассажиров", - сообщила пресс-служба департамента полиции на транспорте.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол, он оштрафован на 3 МРП (7575 тенге. - Прим. агентства). Также возбуждено административное дело по статье КоАП РК "Мелкое хулиганство". Решением Специализированного межрайонного административного суда столицы нарушитель оштрафован еще на 5 МРП (12 625 тенге).





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