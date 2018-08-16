Гроза и град ожидаются в Астане, Акмолинской и Костанайской областях

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Гроза и град ожидаются в Астане, Акмолинской и Костанайской областях15.08.2018
Общество  15:05

Алматы. 15 августа. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Акмолинской и Костанайской областях, передает Kazakhstan Today.

"16 августа в Костанайской области ожидается местами гроза, северо-западный ветер 15-20 метров в секунду. Днем местами возможен град. Вероятность шторма составляет 90-95%", - говорится в сообщении синоптиков

В Акмолинской области сутки 16, ночью 17 августа местами ожидается гроза, усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Днем 16 августа местами ожидается град. В Астане утром и днем 16, ночью 17 августа ожидается гроза. Вероятность шторма составляет 85-90%.
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