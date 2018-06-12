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Гроза ожидается в среду в Астане и Акмолинской области12.06.2018
Общество  15:38
Астана. 12 июня. Kazakhstan Today - Гроза ожидается в среду в Астане и Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской области 13 июня местами ожидается ветер северный, северо-западный до 15-20 метров в секугду. Днем местами сильный дождь, гроза, шквал, возможен град, говорится в штормовом предупреждении "Казгидромета".

В Астане во вторник днем также ожидается гроза, сообщают синоптики.
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