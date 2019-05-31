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Грозы и град ожидаются в четырех областях Казахстана

30.05.2019, 20:45 6589
Алматы. 30 мая. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Кызылординской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областях, передает Kazakhstan Today.
 
По данным синоптиков, 31 мая и 1 июня в Кызылординской области местами ожидается гроза, местами ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 15-20 метров в секунду, местами шквал, днем возможен град. Вероятность шторма составляет 90-95%.
 
В Северо-Казахстанской области 31 мая и 1 июня местами ожидается гроза, шквал, град. 31 мая ветер юго-западный, западный ночью, местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 25 метров в секунду. 1 июня ветер северо-западный, северный, местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ожидается гроза, шквал, град. Вероятность шторма - 90-95%.
 
Днем 31 мая в Костанайской области ожидаются местами гроза, ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.
 
В Мангистауской области днем 31 мая местами ожидается гроза, град.
 

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