Грозы, шквал и град ожидаются в пятницу в ряде областей Казахстана

Нур-Султан. 1 августа. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в столице и пяти областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, 2 августа в Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер юго-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане 2 августа ожидаются гроза, град, ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Северо-Казахстанской области завтра местами ожидается гроза, шквал, град, ветер западный, юго-западный, 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Ночью и утром 2 августа в Кызылординской области сохраняется ветер северо-западный, северный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма также 90-95%.

2 августа в Костанайской области местами ожидаются гроза, град, ветер западный, юго-западный, 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.

Утром и днем 2 августа в Туркестанской области местами ожидается гроза. Местами пыльная буря, ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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