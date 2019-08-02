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Синоптики представили консультативный прогноз погоды в Казахстане на август

01.08.2019, 16:55 21169
Алматы. 1 августа. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил консультативный прогноз погоды в Казахстане на август 2019 года, передает Kazakhstan Today.
 
По информации синоптиков, в августе средняя температура воздуха ожидается около климатической нормы в северо-западной половине Казахстана и выше нормы на 1 градус в юго-восточной половине.
 
Количество осадков предполагается около нормы на большей части республики, меньше нормы - в центре, на юге, юго-востоке и местами на востоке.
 
В течение первой декады на большей части республики ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные, усиление ветра. Лишь на юге республики сохранится малооблачная погода.
 

В течение первой декады температура воздуха будет преобладать на западе, северо-западе +15-25 градусов, на севре +17-25, в центре +25-33, на востоке +30-38, на юге, юго-востоке также +30-38 градусов. В середине первой декады с выносом теплых воздушных масс ожидается прояснение облачности и повышение температуры воздуха: на западе, северо-западе до +23-31 градуса, на севре до +25-33, в центре и на востоке до +33-39 градусов, местами до 41 градуса, на юге и юго-востоке до +33-39, метами до 43 градусов жары", - говорится в сообщении.

 
Согласно долгосрочному прогнозу, во второй и третьей декадах месяца прохладные дни с дождями будут сменяться кратковременными повышениями температуры воздуха. 
 

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