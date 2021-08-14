ИКАО повысил уровень обеспечения безопасности полетов Казахстана до 84%

НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - Международная организация гражданской авиации (ИКАО) повысила уровень обеспечения безопасности полетов Казахстана до 84%, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Это на 15% выше среднемирового показателя, сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации МИИР РК.

В ведомстве отметили, что работа МИИР и Авиационной администрации Казахстана по переходу на новую модель управления отраслью гражданской авиации была высоко оценена аудиторами ИКАО.

По предварительным результатам проверки ИКАО, проведенной в период со 2 по 11 августа 2021 года по безопасности полетов, Казахстан превысил среднемировой уровень соответствия стандартам ИКАО на 15% и достиг 84%. Рост соответствия стандартам ИКАО был продемонстрирован по следующим областям проверки: основное авиационное законодательство (LEG) с 61% до 81%; организация гражданской авиации (ORG) с 37% до 75%; аэронавигационное обслуживание (ANS) с 87% до 95%; аэродромы и наземные средства (AGA) c 56% до 90%; расследование авиационных происшествий и инцидентов (AIG) с 47% до 53%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Казахстан достиг среднего уровня соответствия стандартам ИКАО стран-членов Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) (84%).

В настоящее время по данному показателю мы находится выше многих европейских стран и встали на ряду с такими европейскими странами, как Нидерланды - 87%; Бельгия - 87%; Португалия - 87%; Чехия - 87%; Латвия - 86%; Дания - 85%; Исландия - 84%; Польша - 84%; Словения - 82%, Кипр - 82%", - подчеркнули в пресс-службе комитета.

Проверка ИКАО была направлена на оценку нового подхода в управлении отрасли гражданской авиации и прогресса, достигнутого Казахстаном по устранению ранее выявленных замечаний по организации контроля за обеспечением безопасности полетов. В целом ИКАО инициируют проверку страны при значительных изменениях в регулировании отрасли.

Аудиторами ИКАО была отмечена плодотворная работа, проведенная Комитетом гражданской авиации и Авиационной администрацией Казахстана, и значительный прогресс, достигнутый с момента запуска нового подхода в управлении.

Отсутствие существенных замечаний по безопасности полетов в Казахстане позволяет авиакомпаниям свободно выполнять рейсы в страны Европейского Союза, после авторизации эксплуатанта третьих стран", - отметили в пресс-службе.

По ее информации, сегодня у Казахстана отсутствуют угрозы по включению в "черный список" Европейской комиссии отечественных авиакомпаний и по наложению санкций или ограничений на полеты в зарубежные страны.









Напомним, депутат сената, летчик-космонавт Талгат Мусабаев заявил на заседании сената, что некоторые руководители, стоящие у руля казахстанской авиации, не имеют должного образования.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства