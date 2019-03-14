Караганда. 13 марта. Kazakhstan Today - Информационный караван Jastar ushіn стартовал в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.





Власти Карагандинской области хотят дойти до каждого молодого человека, нуждающегося в поддержке. Для этого внедрили новый формат работы - по принципу "здесь и сейчас".

В области уже открыли пункты трудоустройства на рынках и вокзалах крупных городов. Также запустили мобильные пункты занятости на колёсах, которые курсируют по населённым пунктам.

13 марта с площади Независимости Караганды стартовал информационный караван Jastar ushіn. В состав выездных групп вошли представители государственных органов, фонда "Даму", финансовых институтов и банков, молодёжных организаций.

"Главная цель каравана - решение вопросов молодых людей, нуждающихся в социальной поддержке. Вся работа будет выстроена по формату "здесь и сейчас". То есть, если обратился безработный и сразу же нашлись варианты трудоустройства или обучения, тут же на месте включаются все процессы", - сказал Нуржан Жетписбаев, председатель областного филиала молодёжного крыла "Жас Отан".

Он отметил, что акция позволит определить точное количество безработной молодёжи и количество молодых людей категории NEET - это те, которые предоставлены сами себе, без образования и работы.

По официальным данным, сегодня уровень безработицы в области составляет порядка 4,5%.

Участники каравана расскажут молодым людям о действующих мерах государственной поддержки, касающихся занятости, приобретения жилья, открытия собственного дела. Предоставят конкретные адреса, куда обращаться за помощью, и разъяснят алгоритмы действий.

В этом году в области по программе "Бастау Бизнес" планируется обучить основам предпринимательства не менее 1500 молодых людей. Для молодёжи выделены гранты на реализацию стартапов в размере 200 МРП, что составляет порядка 500 тыс. тенге.

По проекту "Жас маман" учебные заведения будут готовить специалистов нового формата. Для этого будут отобраны лучшие вузы и колледжи страны.

В Карагандинской области планируется реализация порядка 160 социально значимых проектов. Особое внимание уделено адресной работе и социальной поддержке.

Сегодня караван отправился в Темиртау. В городе металлургов будет организована ярмарка вакантных мест для молодёжи.

Акция продлится весь год. Караван посетит все города и сельские населённые пункты и доедет до самых отдалённых окраин.

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