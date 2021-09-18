Из Казахстана за 5 лет почти 200 тыс. человек уехали в страны СНГ

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НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - Около 200 тыс. человек уехали за пять лет из Казахстана в другие страны СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Из-за пандемии темпы миграционных потоков замедлились. Тем не менее показатель миграции в 2020 году в два раза выше, чем в 2015 году", - заявила сегодня управляющий директор АО "Центр развития трудовых ресурсов" Министерства труда и социальной защиты населения Александра Молчановская, представляя первый национальный доклад о рынке труда Казахстана.

По ее словам, во внешней миграции отрицательное сальдо составляет 22 тыс. человек в год. Основное направление - страны СНГ, куда за последние пять лет выехало почти 200 тыс. человек. Чаще всего за рубеж выезжает молодежь, на учебу, но потом так и остается за границей.

Также в Казахстане растет внутренняя миграция. По информации Молчановской, в основном люди едут в города республиканского значения и промышленные западные регионы.

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