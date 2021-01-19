Изменился график работы столичных ЦОНов

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Нур-Султан. 18 января. Kazakhstan Today - Согласно постановлению об ограничительных и карантинных мерах главного государственного санитарного врача города Нур-Султана Бейсеновой время работы столичных ЦОНов сокращено на два часа, передает Kazakhstan Today.

С 18 января текущего года все столичные центры обслуживания населения, в том числе специализированные ЦОНы будут оказывать государственные услуги с понедельника по субботу с 09.00 до 18.00 часов, без перерыва.

Напомним, что граждане могут заранее забронировать очередь через специальный сервис на портале egov.kz, Telegram-бот EgovKzBot2.0, а также по номеру 1414. В ЦОНах сохраняется масочный режим, посетителям рекомендуют соблюдать социальную дистанцию", - отметили в пресс-службе столичного филиала госкорпорации "Правительство для граждан".





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