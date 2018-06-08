Усть-Каменогорск. 8 июня. Kazakhstan Today - Синоптики предупредили жителей Восточно-Казахстанской области о приближающихся дождях, передает Kazakhstan Today.
10-11 июня на реках ВКО в связи с прогнозом дождей, местами сильных, ожидается увеличение водности и формирование паводков, говорится в штормовом предупреждении "Казгидромета", распространенном в пятницу.
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