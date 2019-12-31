Как отдохнут казахстанцы на новогодние праздники

Алматы. 30 декабря. Kazakhstan Today - Новый год в Казахстане начнется с длинных выходных, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане 31 декабря является рабочим днем. А 1-2 января - выходные дни в связи с празднованием Нового года.

В этом году казахстанцы смогут отдохнуть четыре дня подряд - с 1 по 4 января. При этом новая рабочая неделя начнется в воскресенье, 5 января, так как выходной за этот день перенесен на пятницу, 3 января.

Дополнительный выходной казахстанцы также получат 7 января в связи с празднованием православного Рождества.

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