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Как отдохнут казахстанцы на новогодние праздники

30.12.2019, 16:42 19576
Как отдохнут казахстанцы на новогодние праздники
Алматы. 30 декабря. Kazakhstan Today - Новый год в Казахстане начнется с длинных выходных, передает Kazakhstan Today.
 
В Казахстане 31 декабря является рабочим днем. А 1-2 января - выходные дни в связи с празднованием Нового года. 
 
В этом году казахстанцы смогут отдохнуть четыре дня подряд - с 1 по 4 января. При этом новая рабочая неделя начнется в воскресенье, 5 января, так как выходной за этот день перенесен на пятницу, 3 января. 
 
Дополнительный выходной казахстанцы также получат 7 января в связи с празднованием православного Рождества. 
 

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