Как правильно встретить новый, 2025 год Змеи

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Наступающий 2025 - в отличие от 2024 - весьма богат на интересные астрологические события и крутые виражи звезд на небосклоне. Основное действо будет разворачиваться именно в первой половине года - с января по июль. Давайте посмотрим, какие сюрпризы и веяния приготовили нам планеты, сообщает Rambler





Сначала я дам основной прогноз на 2025 год, а потом расскажу о том, что приготовил год каждому знаку зодиака", - отметила Астролог Ася Миллер .





Начало года будет, пожалуй, самым непростым: весь январь и февраль на небе петля Марса - планеты войны и разрушений. В этот период стоит ожидать обострения общемировой обстановки, множества провокаций и конфликтов - как в межгосударственных отношениях, так и внутри каждой отдельной страны. С этим мы ничего сделать не можем, таков ход мировой истории. Но мы можем повлиять на собственную жизнь, избежать ненужных рисков и неправильных решений.





А именно - в период ретроградности Марса не стоит: ввязываться в конфликты (любые), судиться, начинать бизнес, делать плановые хирургические операции, пытаться продвинуться в спорте или военной профессии, подвергать себя физическому риску (лучше поставить на паузу экстремальные хобби и скоростной стиль вождения). Особенно эти советы касаются Раков и Козерогов - они первые стоят у Марса "на прицеле".





А что принесет пользу? Переосмыслить свой способ действий, переделать какую-то старую работу, пересмотреть режим своих тренировок или другой физической активности.





Следом, почти без передышки наступит март с двумя затмениями, ретроградностью Венеры и Меркурия. Это будет сложная точка для всего человечества, и от каждого из нас зависит то, как мы ее пройдем. Важно сохранять внутреннее равновесие, не поддаваться воздействию разрушительных эмоций: страха, гнева, вины, стыда. В это время начнут трещать по швам отношения - как между странами, так и между людьми. Приготовьтесь к проверкам своих отношений на прочность, возможно - к необходимости что-то в них менять. Договориться о чем-то будет почти нереально, поэтому любые переговоры отложите до апреля. И ни в коем случае не регистрируйте брак в марте - если не хотите потом жить на пороховой бочке. Самое сильное влияние планет испытают на себе Овны и Рыбы - именно им стоит быть предельно осторожными, не делать резких движений в своих союзах.





Однако, что одному смерть, то другому…Некоторые отдельные счастливчики сумеют извлечь выгоду даже из угрожающей небесной конфигурации. Например, возобновят деловые или личные отношения из прошлого. Да так быстро, что окружающие будут в легком шоке. В основном эти счастливчики будут из числа Львов, Стрельцов и Скорпионов.





В апреле накал звездных страстей поутихнет, и мы наконец получим благоприятное окошко для воплощения своих идей, планов, инициатив. Но без происшествий этот месяц все равно не останется - здесь состоится переход Нептуна из знака Рыб в знак Овна. Это достаточно масштабное небесное событие, которое случается раз в 14 лет. А если взять еще шире, то Нептун в 2025 году начинает свой новый цикл по зодиаку, который длится 165 лет.





Гороскоп для Овна на 2025 год





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Овны, в первой половине года у вас во многом продолжатся тенденции 2024, так как цикл затмений в знаке Овна еще не завершен. Вы будете наносить финальные штрихи на ту картину, которой занимались последний год-полтора. Будь это карьера, личная жизнь или вопросы здоровья - все точки над и будут расставлены самое позднее к маю. Главное - не сворачивайте назад и не отступайтесь от своего намерения, вы уже близки к завершению персонального шедевра!





А начиная с июня есть риск оказаться в сюжете басни "Лебедь, рак и щука", где две планеты будут пытаться перетянуть одеяло - каждая на свою сторону. Дело в том, что в июне 2025 в знак Овна войдут Сатурн с Нептуном, и каждая из планет постарается завладеть влиянием на вашу жизнь.





Сатурн потребует от вас взрослости и умения опираться на себя, здоровой дисциплины и терпения. И вот с терпением могут возникнуть самые большие проблемы - это качество точно не про вашу "горячую голову". Тем не менее звезды советуют с терпением подружиться - такой друг очень пригодится в ближайшие три года. Именно столько Сатурн пробудет в вашем знаке, устраивая различные проверки на прочность.





А вот Нептун развернет ваше внимание в другом направлении - вглубь себя, к своему внутреннему миру, чувствам и состояниям. Могут рождаться духовные и философские вопросы: "Кто я?", "В чем мое предназначение?", "Каковы мои смыслы?", "Во что я верю?". И жизнь будет подбрасывать соответствующие ситуации, заставляющие об этом задуматься. Это период, чтобы найти для себя опору в чем-то нематериальном и возвышенном. Но в то же время существует риск столкнуться с эффектом тумана и хаоса в своей жизни. Когда все вокруг как-то неопределенно, странно и неясно, когда сложно отделить белое от черного, добро от зла. Можно увязнуть в собственных иллюзиях, стать жертвой обмана и самообмана. "Навести резкость" поможет как раз поможет Сатурн - проявляйте ко всему (и к себе в том числе) здоровую критичность и скептицизм, ищите доказательства той или иной новости, событию, процессу.





Тогда к осени-зиме вы станете на голову выше своей предыдущей версии, исчезнут многие страхи и заторы в движении к своим мечтам. С сентября по декабрь - "золотое время", когда вы сможете снять с себя груз обязательств и насладиться плодами вложенных усилий.





Ваша мантра года: ступать на мягких лапках, но иметь твердый позвоночник.





Лучшие месяцы года: май, июль, сентябрь.





Напряженные месяцы: январь, февраль, март.





Гороскоп для Тельца на 2025 год





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Тельцы, маленькими, и пока еще робкими шажочками вы будете входить на территорию стабильности, размеренности и комфорта - туда, где вы не были уже несколько лет, поэтому практически позабыли дорогу. После всех перепетий ваша жизнь понемногу начнет входит в привычное русло. Это покажется вам необычным и даже странным - за последние два-три года вы уже привыкли к разного рода коллапсам и неожиданностям.





До июля еще могут быть слышны отголоски недавних перемен, а вторая половина года обещает полное умиротворение. Для вас этот год не предполагает каких-то активных действий, достижений, сражений или шоков. Скорее вы будете мысленно оцифровывать все то, что произошло ранее, делать выводы, подводить итоги, присваивать себе результаты. И вы точно удивитесь и возгордитесь собой - какой путь вы прошли за это время!





В первые три месяца года сильный знак Рыб на небе будет склонять вас к постоянной рефлексии, самоанализу: "Акаковы на самом деле причины и мотивы моих поступков?", "Почему мои близкие отношения выстраиваются именно так?", "Как меня видят другие?" Ответив себе на эти вопросы, вы останетесь собой довольны.





С апреля по июль начнет бить ключом семейная обстановка - у родных будет возникать куча интересных, но слегка сумасбродных идей о том, как разнообразить ваш общий досуг. Поначалу настроенные скептически, вы,однако, быстро втянетесь и начнете не только получать удовольствие от процесса, но и самостоятельно генерировать подобные идеи.





В августе вас нагонят отголоски прошлого с весьма конкретными плодами: звонки и письма от бывших клиентов или работодателей с заманчивыми предложениями, некое признание ваших прошлых заслуг, оформленное в материальный бонус, или положительный ответ на ваш запрос из государственных органов.





Сентябрь-декабрь научит (а точнее даст вспомнить как это) радоваться простым вещам - от нового кресла до любимого человека рядом. И не гнаться за соблазнительными, но такими труднодостижимыми "журавлями в небе".





Ваша мантра года: быть, а не казаться.





Ваши самые удачные месяца года: февраль, июль, декабрь.





Сложные месяцы: январь, август, ноябрь.





Гороскоп для Близнецов на 2025 год





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Близнецы, если вы умудрились пропустить подарочки от Юпитера в прошлом году, то уж сейчас хватайте свое без всяких реверансов. В первом полугодии планета счастья продолжает двигаться по вашему знаку и одаривать вас: удачными стечениями обстоятельств, нужными знакомствами, ростом благосостояния и вашей популярности в окружении, новыми карьерными возможностями, перспективами создания собственной семьи…Всего и не перечислишь на самом деле.





Ключевое вот что - Юпитер даст вам то, к чему вы долго стремились, но никак не могли достичь. Как будто не хватало то ли запала, то ли вдохновения, то ли везения. А сейчас этот недостающий ингредиент подадут вам на блюдечке с золотой каемочкой.





Но несмотря на такой ура-позитив будут и подводные камни - куда же без них. Февраль и март - непростые для вас месяцы, когда наружу может повылазить все то, что долго прикидывалось скелетом в шкафу. Это и шокирующие новости о нечестности кого-то из близких, и капризы самочувствия, и ваши собственные ранее неосознаваемые страхи, тревоги, иллюзии. Важно не пытаться всю эту "прелесть" сразу рационализировать и подчинить логике - как вы обычно делаете. Не сбегайте от своих чувств, даже неприятных. Наоборот, учитесь проживать их - столько, сколько нужно.





Вторая часть года будет еще интенсивней - не расслабляйтесь! В это время планета Уран впервые входит в ваш знак, и несет с собой "вау-эффект" в разные сферы жизни. Уран - это когда в жизнь врывается что-то совершенно незапланированное. Скажем так, пока что это тизер, небольшая подводочка к тому сериалу, который развернется в вашей жизни в ближайшие 7 лет. Поэтому в период с июля по декабрь наблюдайте за первыми звоночками "революций". У кого-то Уран коснется личной жизни, у кого-то - профессиональной реализации, у кого-то - семейного положения, у кого-то - вообще всего. Например, появится идея или необходимость переехать на ПМЖ в другую страну. А это - полная смена жизненного уклада.





Звезды дают вам такой общий совет на 2025: не пасуйте и не тормозите перед чем-то новым в своей жизни, даже если оно кажется страшным и непонятным.





Ваша мантра года: "только смелым покоряются моря".





Лучшие месяцы года: апрель, май, август, декабрь.





Напряженные месяцы: февраль, март, сентябрь, ноябрь.





Гороскоп для Рака на 2025 год





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Раки, для вас пребывание в зоне комфорта, которое длилось практически весь прошлый год, подошло к концу. В 2025 нагрянут к вам и вызовы, и перемены, и страсти - даже если вы все это не заказывали небесной канцелярии. Начало года будет самым острым - из-за ретроградной петли Марса в вашем знаке. Марс - планета конфликтов, труда и спорта, поэтому всех этих вещей в вашей повседневности прибавится. А вы обычно не слишком-то любите ни одно, ни другое, ни третье.





Но деваться некуда - придется подстраиваться и адаптироваться (зато с этим у вас все отлично). Готовьтесь к тому, что резко прибавится работы, горящих дедлайнов и разногласий с окружающими. Звезды советуют действовать на опережение, и на январь-февраль найти себе дополнительную подработку. Так вы перехитрите Марс, и возможно, даже останетесь в плюсе. По крайней мере финансовом. Добавить в жизнь спорта (только безопасного) тоже будет хорошей идеей.





Март тоже не будет вальяжным за счет затмений, а вот в апреле-мае шторм уляжется. И летом начнется новая глава: в ваш знак войдет Юпитер - добрый дедушка Мороз с мешком подарков. Хотя и немного не в сезон. Кому-то Юпитер подарит прибавление в семействе, кому-то решение жилищных вопросов, кому-то новую веху в карьере. Так или иначе он подлечит ваши "боевые ранения" предыдущих месяцев хорошими новостями, новыми надеждами и перспективами. Его влияние будет длиться все второе полугодие - с июня по декабрь.





Летом вы также попадете под прицел Сатурна - гораздо более сурового дедушки, чем Юпитер. В этот период не стоит пытаться ускориться, сделать что-то по-быстрому, где-то проскочить на халяву, проявить недобросовестность или хитрость. Иначе Сатурн так вас затормозит и устроит столько препятствий, что вы еще долго не сможете вернуться на исходные позиции.





Ваша мантра года: трудолюбие, добросовестность и активность.





Лучшие месяцы года: май, июнь, сентябрь.





Напряженные месяцы: январь, февраль, март.





Гороскоп для Льва на 2025 год





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Львы, начало года пройдет для вас спокойно - в отличие от большинства других представителей зодиака вы окажетесь вдали от воинственного ретро Марса. Но вот окружающим будет несладко, и может понадобится ваше горячее сердце и холодная голова. Помогайте, если вас об этом попросят - у вас на это сейчас достаточно ресурсов и сил.





Самое интересное начнется в апреле, а затем продолжится в июне - когда Сатурн и Нептун направят к вам свое око. К счастью, взгляд этого ока будет ласковым, а не угрожающим. И если вы в контакте с энергиями этих планет, они принесут вам волну любопытных преобразований.





Что значит "в контакте с энергиями планет" ? Это значит, что энергии планеты вам близки и понятны, вы применяете их в своей жизни.





Энергии Сатурна - это ответственность, порядок, дисциплина, системность, способность к самоограничениям. Если вы дружны с этими качествами, то Сатурн с радостью предоставит вам новую ступень в обществе, повышение социального статуса, некие новые регалии. Пока это будут лишь предвестники, "цветочки". Если вы их не проигнорируете, то урожай ягодок снимете чуть позже, уже в 2026 году.





Энергии Нептуна - это более тонкие материи: контакт с музой, состояние творческого вдохновения, способность ценить искусство и наслаждаться им, духовные поиски, любовь к природе…В случае, если вам все это близко, то Нептун может одарить вас раскрытием мощной интуиции, сверхчувствительности, экстрасенсорики. В современном непредсказуемом мире такое чувствование людей и событий - настоящий дар. Ведь там, где логика и рациональность бессильна, внутреннее знание о том, как поступить в той иной ситуации, какое решение принять, - просто бесценно.





Еще один важный этап года - июль-август. В это время петля Меркурия по знаку Льва обратит вас к чему-то важному из прошлого: прошлым отношениям или контактам, прошлым планам, прошлой работе. Будет возможность исправить какие-то старые ошибки, что-то переиграть, наладить потерянную коммуникацию с важным для вас человеком. Осень и начало зимы пройдут под девизом "Все новое - это хорошо забытое старое".





Ваша мантра года: "возлюби ближнего своего как самого себя".





Лучшие месяцы года для вас: апрель, июнь, август.





Напряженные месяцы: июль, ноябрь.





Гороскоп для Девы на 2025 год





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Девы, то, каким для вас будет 2025 год, сильно зависит от того, как вы прожили предыдущие два года. Потому что в эти 2 года на вас давил Сатурн - планета-начальник, судья, прокурор. Он проверял вас на трезвомыслие, самостоятельность, наличие крепкого стержня внутри, умение исполнять свой долг и брать на себя ответственность. Если вы успешно прошли эти проверки, то ближе к концу года получите заслуженную награду - связанную либо с повышением статуса в обществе, либо с недвижимостью. Например, для кого-то из вас это будет приглашение на руководящую должность, повышение, даже смена профессии на более престижную. А для кого-то - получение в собственность квартиры, дома, земельного участка.





Если же Сатурн сочтет ваш "экзамен" несданным, то есть риск обратной ситуации - понижения в должности, проблем на работе, препятствий в карьере, конфликтов с начальниками и представителями власти. Особенно сильно тучи могут сгуститься в феврале-марте. В этом случае звезды настоятельно советуют "работу над ошибками" - терпение и труд, критический взгляд на себя, строгость к себе, аскетизм, самоограничения. Хотя Девы все же обычно хорошо дружат с принципами Сатурна и легко проходят его уроки.





Но если Сатурн уже сделал большую часть своей работы и потихоньку с вами прощается, то цикл затмений только вступает в свои права. Затмения знаменуют для вас начало нового жизненного цикла длиной 10-20 лет. И весь нынешний год - это "подготовка к запуску". Вас ждут глобальные внутренние изменения: переосмысление своей жизни, волнующие осознания, внезапное понимание причин и следствий каких-то важных событий, поступков…Вы как бы увидите все под совершенно другим углом - и многое, над чем долго ломали голову, встанет на свои места. Возможно, и вы сами наконец почувствуете себя на своем месте. Да и отношения с окружающими тоже трансформируются: кто-то исчезнет из вашего круга, кто-то войдет в него. Кто-то станет ближе, а кто-то отдалится. Воспринимайте это как естественный процесс - вселенная лучше знает, что делает.





Ваша мантра года так и будет звучать: "найти себя, свое и своих".





Лучшие месяцы года: май, июль, октябрь.





Сложные месяцы: февраль, март, сентябрь.





Гороскоп для Весов на 2025 год





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Весы, у вас в этом году картина, схожая с Овнами. Весной завершается цикл затмений по вашему знаку, который принесет вам некий урожай с последних двух лет. Первые 3 месяца года будут эмоциональными и непредсказуемыми, запасайтесь терпением и мятным чаем. На первый план выйдут темы борьбы и конкуренции, справедливости и баланса - как в коллективе, так и в отношениях с близкими. Ситуации заставят вас поразмыслить о несдержанных обещаниях, незакрытых конфликтах, нарушенных договоренностях. Но голых размышлений, как вы понимаете, недостаточно. Звезды намекают, что придется все это разруливать, искать компромисс и договариваться. Но не обещайте того, чего не сможете исполнить - иначе уйдете в кармический минус.





Если же вы все сделаете правильно, то начиная с апреля, ваш жизненный корабль начнет выравнивать курс и ловить попутный ветер. Такой ветер вообще-то есть у каждого. Он помогает двигаться вперёд - важно лишь найти его и направить усилия в нужное русло. Таким ветром для вас обещает стать Уран, который в июле войдет в воздушную стихию и ускорит реализацию ваших планов, надежд, намерений. То, что еще недавно казалось невероятно далеким или вообще недостижимым, вдруг предстанет на расстоянии вытянутой руки.





Вы также можете ощутить тягу к чему-то необычному, экзотическому, странному. Скорее всего это будет касаться каких-то знаний, информации или людей - именно за это отвечает стихия Воздуха. В любом случае не стоит сдерживать себя в таких порывах - через какое-то время за счет них вы будете весьма выгодно выделяться из толпы. Как человек, окутанный ореолом эксклюзивности. Может проснуться и легкий бунтарский дух - захочется вырваться из опостылевших рамок и правил. Например, за счет смены имиджа, круга общения или даже нового хобби. Все это тоже пойдет на пользу, поможет вам вновь ощутить вкус жизни и полноту чувств.





И если начало года обещает быть нервным, стрессовым, пессимистичным, то к его концу вы будете чувствовать себя совсем другим человеком, позабывшим обо всех тяготах прошлого.





Ваша мантра года: помнить о прошлом, смотреть в будущее, но жить в настоящем.





Лучшие месяцы года: июль, август, октябрь.





Сложные месяцы: январь, февраль, март.





Гороскоп для Скорпиона на 2025 год





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Скорпионы, вам - одним из немногих представителей зодиака - удастся избежать почти всех опасных конфигураций, которые будут на небе в 2025. Можно сказать, что свою "школу жизни" вы прошли чуть раньше. И сейчас будете спокойно курить в сторонке с хорошим аттестатом подмышкой.





Зато возможностей и приятных поворотов на пути ожидается много. В первые три месяца вы ощутите невероятный энергетический и эмоциональный подъем, который обязательно нужно направить в нужное русло. Что за русло это может быть? Звезды говорят, что вашего внимания сейчас требует дом, родные, хозяйство и быт. И не думайте, что это звучит скучно. Дом и семья - это место силы, которое наполняет и исцеляет, даже когда вокруг бушуют шторма. Вложив всю страстность своей натуры в обустройство дома, дачи, налаживание отношений с родственниками, вы получите много отдачи в следующие годы.





В апреле возможны эпизодические приступы неуместной самовлюбленности - осторожнее с этим, если не хотите испортить отношения с важными для вас людьми.





А начиная с июня и до конца года вы будете ощущать присутствие Юпитера в своей жизни - планеты везения, роста и счастливых возможностей. Это время, когда многое будет получаться легче обычного, а кое-то и вовсе достанется "на халяву", без приложения даже минимальных усилий. Подумайте, что бы вы хотели привлечь в свою жизнь и хотя бы просто лежите в направлении желаемого - Юпитер сделает за вас все остальное. Только мечтайте по-крупному, мелочами он не занимается. И верьте в себя по-настоящему, не для галочки.





Также благодаря Юпитеру многие Скорпионы создадут свою семью в новом году.





Осень будет менее вальяжной и лайтовой - можно столкнуться с внезапной потерей мотивации, желания развиваться, стремиться к большему, становиться лучше. А в ноябре, как назло, еще и навалится куча горящих дедлайнов, которые хочешь не хочешь придется разруливать. Что ж, поскольку вы накопили достаточно сил и ресурсов за предыдущие спокойные девять месяцев, то пройдете и этот период практически без потерь.





Ваша мантра года: "По вере вашей да будет вам".





Лучшие месяцы года: январь, март, июнь.





Сложные месяцы: апрель, август, ноябрь.





Гороскоп для Стрельца на 2025 год





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Стрельцы, у вас первое полугодие продолжает тенденции 2024 года: по-прежнему дела не идут гладко - то тут, то там на пути встречаются кочки. Много стресса и разочарований в этот период вам могут принести завышенные ожидания и требования: как к самим себе, так и к миру в целом. Особенно могут обостриться отношения с Близнецами. Постарайтесь не влетать в гордыню и позицию "Мне все должны" или "Все должно быть так, как я себе придумал / придумала". Тогда есть шансы, что обойдется малой кровью в виде вашего легкого недовольства текущим положением дел.





В феврале и марте может очень раздражать масса мелких, но неотложных и необходимых задач. А вы ох как не любите мелочи и детали - вам подавай что-то грандиозное и великое. Но в этом тоже один из ваших уроков года - научиться видеть смысл и ценность в незначительных на ваш взгляд вещах вроде выбора тумбочки в прихожую или простраивания более удобного маршрута до работы.





Но - хвала небесам! - уже с июня ситуация начнет стремительно разворачиваться в вашу пользу. Если вы не успели фатально накосячить в предыдущие шесть месяцев, большинство головных болей начнут рассасываться самостоятельно, без вашего участия. Начальник "вдруг" вспомнит, что помимо вас в компании еще полно сотрудников, которых можно нагрузить, а домочадцы начнут принимать на ура ваши предложения и просьбы - вместо того, чтобы спорить и высказывать недовольство на каждом шагу.





За счет гармоничного влияния Сатурна и Нептуна летом может "прилететь" заманчивое предложение от начальства или родителей о поездке - по рабочим или семейным вопросам. Соглашайтесь - звезды гарантируют море новых впечатлений + достижение цели, ради которой вы ехали. Заодно и вашу природную жажду приключений утолите - без всяких последствий для репутации или кошелька.





Осенью же придется снова собраться для важного рывка - возобновятся ситуации или отношения, которые вы уже считали завершенными. Сентябрь и ноябрь - время принятия важных решений, которые повлияют на целое десятилетие вперед. Тут очень пригодится ваш внутренний мудрец - будьте чуткими к его подсказкам.





Ваша мантра года: "Даже самый великий путь складывается из тысяч маленьких шагов".





Лучшие месяцы года: апрель, июнь, август.





Сложные месяцы: март, сентябрь, ноябрь.





Гороскоп для Козерога на 2025 год





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В новом году Козероги будут испытывать сильное влияние противоположного знака - Рака. С одной стороны, это говорит о высокой степени конфликтности, множестве разногласий и размолвок в близких отношениях на протяжении года. По принципу "ты противоположен мне - значит мы не можем найти общий язык". С другой стороны, возрастают шансы встретить свою настоящую половинку в любви или в дружбе. Потому что противоположности, как вы помните, могут и притягиваться - именно за счет своей разности. Свой отрицательный принцип Рак проявит в основном в начале года: январь-февраль. А положительный - во втором полугодии, особенно в июне-июле.





На втором месте по степени влияния - планеты в Овне, которые тоже "пройдутся" по Козерогам сначала в марте, а затем с июня по сентябрь. В этот период вы скорее всего будете ловить себя на резкости, раздражительности, спешке, сильных эмоциях - на всем том, что вам вообще-то не свойственно. Чтобы развернуть эту силу себе в плюс, вам нельзя сидеть без дела. Найдите себе на эти месяцы занятие, в которое вы будете вкладывать всю эту бушующую энергию. Это может быть: ремонт, спорт, работа на земле, подработка, новое хобби. Главное, чтобы энергия имела вектор приложения. Иначе все будет выливаться в бытовые ссоры, мелкие травмы и глупые поступки.





Интересные качели получатся и с самооценкой: то она будет взлетать до небес - вероятно из-за гордости своим домом или семьей, то падать ниже плинтуса - из-за недовольства своим телом, внешностью или лидерскими качествами. Причем адекватности в этих оценках у вас тоже будет маловато - Нептун наведет "тумана". Звезды пока советуют доверять скорее оценкам других, важных для вас людей, чем своим собственным. Но все равно не впадать в эмоциональные крайности типа: "Я король мира" / "Я ничтожество" будет непросто.





Последние три месяца пройдут уже гораздо спокойней и стабильней, к вам вернется привычная трезвость и ясность рассудка. Тут уж можно и решения важные принимать, и отношения налаживать, и новые возможности использовать. А они обязательно будут - и немало. Например, в октябре "чудесным" образом может разрешиться вопрос, над которым вы бились пару лет. И словно гора с плеч рухнет. А в ноябре-декабре звезды советуют вернуться к заброшенному обучению - сейчас оно способно принести вам важное знакомство и последующие дивиденды на много лет вперед.





Ваша мантра года: "Спуститься со своих горных высот и стать ближе к людям".





Лучшие месяцы года: июнь, июль, ноябрь.





Напряженные месяцы: январь, март.





Гороскоп для Водолея на 2025 год





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Водолеи, для вас 2025 - переломный год, когда Уран - ваша планета-управитель - наконец перейдет из Тельца, в котором он был целых семь лет, в Близнецы. Что это значит? Что предыдущие семь лет Уран показывал вам свою худшую сторону: срывал планы и надежды, устраивал шоки в личной жизни и карьере, толкал на странные поступки, о которых вы жалели впоследствии. Потому что между Тельцом и Водолеем конфликт на астрологическом круге. А вот Близнецы - это родственный Водолею знак, и сейчас Уран наконец начнет поворачиваться к вам своей лучшей стороной.





Как он может проявить себя в позитиве? Снова в виде странностей и шоков, только уже приятных. Во-первых, это внезапная слава, популярность. Если у вас публичная профессия, вы ведете блог или занимаетесь творчеством - Уран быстро сделает вас звездой в своих кругах. Рост подписчиков, клиентов, аудитории, признание ваших талантов - когда вы уже и не надеялись на это. Во-вторых, в вашей жизни станет меньше обязательств и больше свободы. А это напрямую влияет на ваше ощущение счастья - в лучшую сторону. В-третьих, на вас может свалиться крупная сумма денег - в виде подарка, наследства, огромной премии, выигрыша или другой счастливой случайности. И вообще, многое в вашей жизни будет решать господин Случай.





Но вся эта красота начнет разворачиваться только во втором полугодии. Первая часть года будет довольно застойной, мало чем отличаясь от 2024 года. С другой стороны, за последние пару лет вы уже так устали от постоянного происшествий различного характера, что воспримете это скорее как дар, чем как наказание.





Январь-февраль лучше посвятить любви, семье и домашним хлопотам, ограничить контакты вовне - потому что окружающие в это время будут неадекватны и даже агрессивны. Весна - тоже не время для чего-то важного, нового, грандиозного. А вот завершать, подводить итоги, доводить до победного и логического конца какие-то дела, планы, процессы - очень даже рекомендуется.





Начиная с июля можно рвануть с места в карьер - в любом интересном вам направлении. Уран поддержит, вдохновит и подарит кучу классных новый идей по перезагрузке своей жизни.





Ваша мантра года: "Волшебник в голубом вертолете - это вы сами".





Лучшие месяцы года: май, сентябрь, октябрь.





Сложные месяцы: август, ноябрь.





Гороскоп для Рыб на 2025 год





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Рыбы, ваш год будет полон самых разных настроений, приключений и испытаний. В первом полугодии по вашему знаку продолжают идти: Сатурн - планета кармы, и Нептун - планета чудес. Так что и того и другого будет вдоволь. Сатурн преподносит вам уроки трезвости и взросления, возвращает наработанную карму, показывает вашу жизнь и вас самих как есть - без иллюзий и приукрашиваний. Этот процесс идет уже с 2023 года и закончится к концу 2025. Как правило, Сатурн заставляет от чего-то отказаться, ограничить себя в чем-то. Ведь способность к разумному самоограничению есть признак сложившейся личности. Особенно жестко эта планета настроена к разного рода зависимостям: будь это зависимость финансовая, эмоциональная или пищевая.





Если у вас все в порядке с дисциплиной, ответственностью и самоограничениями, то Сатурн сделает вас сильней, закалит вашу волю и дух, уберет страхи. А на внешнем уровне - может подарить новую высоту в социуме, укрепление финансового положения (причем надолго), новый статус (замужество, материнство, новая должность). Но если он решит, что с экзаменом вы не справились, то принудительно лишит чего-то важного. Или "закроет дома", посадив на больничный, например. Чтобы у вас было время и повод переосмыслить свою жизнь и что-то изменить.





Нептун не такой жесткий - он действует мягко, скрытно, исподволь. И очень медленно. Нептун находится в Рыбах уже 12 лет, и все это время незаметно меняет вашу реальность - а вы и не подозреваете. Попробуйте отмотать на 12 лет назад - и вы поймете, что с тех пор стали вообще другим человеком. Так вот, заканчивая свою "темную работу" и покидая знак Рыб, он оставит вам на прощание нечто чудесное.





Кому-то - исцеление от тяжелой болезни, кому-то - мужчину / женщну мечты, кому-то - долгожданный успех в творчестве. В зависимости от того, какая ваша самая большая мечта на момент сейчас. Возможно даже, что эта мечта тайная и о ней никто не знает. Фишка Нептуна в том, что он именно создает эффект волшебства - когда никто уже не надеется, не верит и не ждет - случается чудо.





Все, что касается этих планет, будет происходить в январе-апреле. Летом править вашей жизнью будет Юпитер в Раке - это фактор большого везения, и часто - шальных денег. Если задумали что-то грандиозное (например, переезд в другой город или страну), но начать страшно - начинайте именно летом, Юпитер поможет.





Ну а осень - время затмений, которые тоже продолжают идти по вашему знаку. Будьте особенно чуткими в это время к своим ощущениям, снам, интуиции, к странным встречам или совпадениям. Все это - знаки судьбы, которая сейчас активно переводит ваше будущее на новые рельсы. В нужный момент вам нужно будет сделать выбор или принять важное решение. Не пытайтесь сбежать от него - на кону ваше счастье на ближайшие 10-20 лет.





Ваша мантра года: Следуйте своему пути - даже если никто его не понимает.





Лучшие месяцы года: май, июнь, октябрь.





Напряженные месяцы: февраль, март, сентябрь.