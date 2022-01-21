Инкассаторы в период ЧП выполняли выезды в сопровождении силовиков

АЛМАТЫ. 20 ЯНВАРЯ – Как работали казахстанские инкассаторы в период ЧП и антитеррористической операции, рассказали в пресс-службе "Halyk Инкассация", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В период чрезвычайного положения инкассаторы "Halyk Инкассации" осуществили 40 125 выездов: по обслуживанию банковских подразделений – 3567, банкоматов – 12 770, АЗС – 6242, объектов крупного, среднего и малого бизнеса, обеспечивавших население деньгами, ГСМ, продуктами питания и товарами первой необходимости – 17 546", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что рабочие задачи выполнялись совместно с сотрудниками полиции и органов национальной безопасности, военнослужащими Национальной гвардии и Вооруженных сил, которые обеспечивали вооруженную охрану караванов с деньгами, их проезды в режимные зоны и через блокпосты. Для этого в период ЧП полиция выделила 1120 автоэкипажей.
Ранее сообщалось, что полмиллиарда тенге украли из банкоматов во время беспорядков.