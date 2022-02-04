Как решаются вопросы трудоустройства молодежи в Акмолинской области

Фото: УВП Акмолинской области
По данным УВП области, на территории Акмолинской области активно функционируют государственные программы "С дипломом - в село!", "Первое рабочее место", "Молодежный кадровый резерв" и "Молодежная практика".
Эти программы ориентированы на безработных из числа выпускников организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального направлений после среднего, высшего и послевузовского образования по полученной профессии по возрасту не старше двадцати девяти лет", - рассказали в управлении.
СММ-менеджер областного молодежного ресурсного центра Кристина Манина поделилась своей историей, как нашла работу через молодежную практику.
После окончания Высшего казахского гуманитарно-технического колледжа я обратилась в Центр занятости населения Кокшетау для дальнейшего трудоустройства и была направлена для прохождения практики в молодежный ресурсный центр. За это время я набрала опыт по своей специальности и зарекомендовала себя как ответственный и быстро обучаемый специалист. Это помогло мне после завершения молодежной практики трудоустроиться в данную организацию на постоянную работу в качестве специалиста по работе в интернете и социальных сетях", - рассказала Манина.
По словам молодого сотрудника, ее профессия одна из быстроразвивающихся и востребованных.
Это направление с каждым днем набирает обороты. Надеюсь, что стану квалифицированным и востребованным специалистом", - сказала девушка.
В ведомстве отметили, что в Акмолинской области проживает более 150 тысяч человек в возрасте от 14 до 29 лет. За 2021 год на молодежную практику были направлены более шести тысяч молодых людей.