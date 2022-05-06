Как в Алматы отпразднуют День Победы.

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АЛМАТЫ. 5 МАЯ - В Алматы в честь Дня Победы проведут свыше 40 различных мероприятий. О том, как готовятся в мегаполисе к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, рассказал в ходе брифинга региональной службы коммуникаций председатель городского Совета ветеранов Алматы Ахан Бижанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил Ахан Бижанов, основная программа начнется 9 мая в 9.30. В этом году будет организована акция "Батырларга тагзым" ("Поклонимся героям"), в рамках которой горожане пройдут по маршруту от ЦПКиО имени Горького до парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев по улице Гоголя для возложения цветов в память о погибших героях Великой Отечественной войны.

После возложения цветов состоится концерт с участием звезд казахстанской эстрады. В ходе мероприятия также будет организован праздничный обед для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

На месте празднования будут развернуты военные палатки и шатер, выставлена современная казахстанская военная техника и вооружение.

Ахан Бижанов отметил, что на фронт Великой Отечественной войны было призвано порядка 1,3 млн казахстанцев.

Наши люди принимали участие во всех ключевых сражениях - в обороне Брестской крепости, битвах под Москвой, в прорыве блокады Ленинграда, в Сталинградской битве. Наши деды дошли до Берлина. Это великий подвиг нашего народа. Боевыми орденами и медалями СССР были награждены свыше ста тысяч воинов из Казахстана, более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза", - сообщил он.

По словам спикера, в этом году День Победы в Алматы будет организован на высоком уровне, тем более что в последние два года полномасштабные мероприятия не проводились. Все участники войны и труженики тыла получат максимальное внимание как от местных властей, так и от Совета ветеранов.

Ахан Бижанов подчеркнул, что ветеранское движение Алматы делает большую и важную работу и играет решающую роль в воспитании молодого поколения. Именно поэтому все мероприятия ко Дню Победы будут направлены на воспитание патриотизма и уважение к старшему поколению.

К слову, чествовать ветеранов начали задолго до 9 Мая. По инициативе акимата Алматы и при поддержке маслихата ветеранам войны осуществляются единовременные выплаты в размере одного миллиона тенге. Кроме того, оказана единовременная социальная помощь ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветеранам боевых действий на территории других государств.

В городе уже создана праздничная атмосфера, установлено 40 билбордов с портретами героев войны, размещены ролики на всех медиабордах города и станциях метро на тему 9 Мая. Изготовлено 20 тысяч лент "Женіс лентасы", которые раздадут горожанам", - сообщил председатель ветеранского движения.

Получить ленточки можно будет при посещении торгово-развлекательных центров, парковых зон, парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Центрального парка культуры и отдыха.

Стоит отметить, что помимо праздничного оформления районные акиматы проведут концерты для ветеранов и всех местных жителей.

Ахан Бижанов также отметил, что в этом году аким города, его заместители, акимы районов и депутаты маслихата навестят ветеранов, проведя с каждым личные встречи.

Праздничные мероприятия будут проходить весь день как на площадях у районных акиматов, так и в парках, и даже во дворах жилых домов.

Напомним, казахстанцев ждет четыре дня отдыха - с 7 по 10 мая включительно. 7 мая в Казахстане отмечается День защитника Отечества. В связи с тем что он выпадает на субботу, выходной день переносится на 10 мая. 9 мая отмечается День Победы. Соответственно, казахстанцы смогут отдохнуть 4 дня подряд.