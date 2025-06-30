Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в понедельник

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Алматы. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Международная конференция "Новые горизонты для интеллектуальной собственности" пройдет в Алматы в рамках экспедиции "Путешествие в сердце Евразии", сообщает Международный центр региональной интеграции.





Конференция станет открытой площадкой для диалога, обмена опытом, мнениями и координации усилий в сфере интеллектуальной собственности между странами Евразийского региона", - заявили в центре.





Сообщается, что мероприятие пройдет 30 июня 2025 года с 10.00 до 13.30 в отеле Rahat Palace в Алматы.





В конференции примут участие представители государственных органов, национальных институтов интеллектуальной собственности, международных организаций по правам ИС, ОКУПы, паблишингов, цифровых платформ, международные эксперты в области авторского права и цифровой трансформации, представители креативных индустрий из стран - участниц международной экспедиции.





Также особое внимание будет уделено актуальным вопросам, касающимся стран Центральной Азии. Это географические указания, активация сфер коллективного управления правами в репрографическом воспроизведении, чистых носителях, текстов и изображений, регистрация хореографических произведений, сбор вознаграждения за музыку в кинопрокате, и т.д.





"Путешествие в сердце Евразии" - это масштабный проект, направленный на укрепление деловых, научных и культурных связей между Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Узбекистаном и Таджикистаном путем формирования пространства доверия и на основе взаимного уважения к национальной идентичности, сохранению традиционных ценностей, поддержки дружеской повестки в регионе.