29.06.2025, 20:50 50781
Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в понедельник
Рассказать друзьям
Астана. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник в Астане ожидается дождь, в Алматы и Шымкенте - без осадков, сообщает РГП "Казгидромет".
В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов, днем 23-25 градусов тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов, днем 30-32 градуса тепла.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19 градусов, днем 34-36 градусов тепла.
новости по теме
30.06.2025, 16:45 5546
Подготовка заключений правительства к законопроектам стала затягиваться до 7 месяцев - председатель мажилиса
Фото: Скрин видео
Рассказать друзьям
Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов, подводя итоги третьей сессии парламента VIII созыва, остановился на проблемных вопросах при взаимодействии с правительством, передает корреспондент агентства.
Согласно закону, по поправкам, требующим дополнительных финансовых средств с бюджета необходимо заключение правительства. К сожалению, процесс подготовки заключений к законопроектам стал затягиваться. Иногда эта процедура занимает до 7 месяцев. А это в свою очередь, "тормозит" исполнение поручений главы государства, а также своевременное принятие важных, ожидаемых населением законов", - заявил Ерлан Кошанов.
Более того, отметил он, нередко прослеживается тенденция, когда в заключениях отсутствует четкая позиция правительства к инициативам депутатов.
Например, депутатами в ходе работы над законопроектом об особо охраняемых природных территориях были подготовлены поправки, содержащие два разных подхода к одной и той же статье Земельного кодекса. В представленном заключении, правительством поддерживаются оба предложенных варианта. Это лишь один пример", - сообщил председатель мажилиса.
Также по его словам, имеет место непоследовательность в действиях госорганов.
Правительство не поддерживает поправки депутатов в одной палате, однако при обсуждении этих же поправок в другой палате, вдруг соглашается с ними. Налицо поверхностное отношение госорганов к подготовке проектов заключений", - заявил Ерлан Кошанов.
Он напомнил, что согласно Конституции, правом законодательной инициативы наравне с мажилисом обладает и правительство.
Однако, министерства вместо того, чтобы самим разрабатывать законопроекты, стали выбирать более легкий путь, решая проблемы через поправки депутатов или посредством направления писем в парламент. Согласно регламенту правительства, имеется норма по внесению поправок на этапе обсуждения законопроекта в мажилисе. Довольно-таки часто правительство стало прибегать к использованию данной нормы. Иногда такие поправки поступают буквально в день пленарного заседания. Только в этой сессии количество писем правительства в рамках этого пункта увеличилось в два раза", - добавил он.
Кроме того Ерлан Кошанов отдельно остановился на ответах на депутатские запросы.
В течении этой сессии в адрес государственных органов депутатами направлено 625 запросов. Хочу подчеркнуть, что в их основе лежат вопросы, беспокоящие наших граждан. Зачастую содержание и качество ответов на депутатские запросы оставляет желать лучшего. У депутатов по ним возникают дополнительные вопросы. Это заставляет депутатов вновь обращаться к госоргану. Нам совместно с правительством необходимо системно решить данный вопрос. Для этого планируется провести отдельную встречу с правительством в следующей сессии", - сообщил он.
Напомним, сегодня парламент Казахстана завершил очередную сессию.
30.06.2025, 14:10 14101
В ряде городов Казахстана изменятся адреса дежурных ЦОНов
Рассказать друзьям
Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте, Усть- Каменогорске, Таразе, Уральске, Караганде, Туркестане и области Улытау с 1 июля изменятся адреса дежурных центров обслуживания населения, сообщает пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".
Дежурные центры обслуживания населения работают в будние дни с 09.00 до 20.00, по субботам с 09.00 до 13.00. При этом, дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09.00 до 18.00, а готовые документы выдаются до 20.00. По субботам заявления принимают с 09.00 до 12.00, готовые документы выдают до 13.00", - проинформировали в пресс-службе.
Также отмечается, что на час раньше начинается и заканчивается рабочий день в центрах обслуживания населения Восточно-Казахстанской области.
Ранее сообщалось, что справку для получения водительских прав теперь можно оформить онлайн.
30.06.2025, 12:58 18246
КТЖ запускает летний поезд по маршруту Актобе - Астана
Фото: telegram/КТЖ
Рассказать друзьям
Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Пассажирские перевозки" запускает новый поезд № 257/258 Актобе - Астана на летний период, сообщает пресс-служба АО "НК" "Казахстан темiр жолы".
Маршрут запускают с 4 июля по 2 сентября 2025 года.
По информации КТЖ, поезд будет курсировать через день, обеспечивая жителям удобные поездки в сезон отпусков.
Состав включает 12 вагонов (6 купе и 6 плацкарт), оснащенных кондиционерами и рассчитанных на более чем 500 пассажиров.
С расписанием рейсов можно ознакомиться здесь.
30.06.2025, 10:09 24251
Часть школы и земельный участок незаконно продали в Караганде
Объекты возвращены в госсобственность
Рассказать друзьям
Караганда. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде в коммунальную собственность возращены часть государственной школы и земельный участок, которые были приватизированы незаконно.
Как рассказали в прокуратуре Карагандинской области, в областном центре незаконно продали пристройку к средней школе № 16 площадью 1165,79 квадратного метра и земельный участок площадью более 1 гектара.
В ведомстве пояснили, что объект находился на балансе школы и не подлежал приватизации, поскольку образовательное учреждение продолжает функционировать. Таким образом, сделка была проведена с нарушением законодательства.
Суд признал недействительными договоры купли-продажи, отменил соответствующее постановление акимата города Караганды. Имущество возвращено в государственную коммунальную собственность.
Ранее в государственную собственность также был возвращен кинотеатр имени Ленина, переданный с нарушением законодательства.
28.06.2025, 20:17 104161
Международная конференция "Новые горизонты для интеллектуальной собственности" пройдет в Алматы
Мероприятие состоится 30 июня в отеле Rahat Palace
Рассказать друзьям
Алматы. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Международная конференция "Новые горизонты для интеллектуальной собственности" пройдет в Алматы в рамках экспедиции "Путешествие в сердце Евразии", сообщает Международный центр региональной интеграции.
Конференция станет открытой площадкой для диалога, обмена опытом, мнениями и координации усилий в сфере интеллектуальной собственности между странами Евразийского региона", - заявили в центре.
Сообщается, что мероприятие пройдет 30 июня 2025 года с 10.00 до 13.30 в отеле Rahat Palace в Алматы.
В конференции примут участие представители государственных органов, национальных институтов интеллектуальной собственности, международных организаций по правам ИС, ОКУПы, паблишингов, цифровых платформ, международные эксперты в области авторского права и цифровой трансформации, представители креативных индустрий из стран - участниц международной экспедиции.
Также особое внимание будет уделено актуальным вопросам, касающимся стран Центральной Азии. Это географические указания, активация сфер коллективного управления правами в репрографическом воспроизведении, чистых носителях, текстов и изображений, регистрация хореографических произведений, сбор вознаграждения за музыку в кинопрокате, и т.д.
"Путешествие в сердце Евразии" - это масштабный проект, направленный на укрепление деловых, научных и культурных связей между Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Узбекистаном и Таджикистаном путем формирования пространства доверия и на основе взаимного уважения к национальной идентичности, сохранению традиционных ценностей, поддержки дружеской повестки в регионе.
27.06.2025, 17:31 163481
В Алматы пройдут тактико-специальные учения ДЧС
Рассказать друзьям
Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы предупредил горожан, что проводится подготовка к тактико-специальным учениям, в связи с этим возможно увеличенное скопление пожарной техники в городе, передает корреспондент агентства.
С 17 по 30 июня на территории ЖК "Орион" проводится подготовка к тактико-специальным учениям ДЧС. В связи с этим возможно увеличенное скопление пожарной спецтехники по адресу: пересечение улиц Ганди и Померанцева, вблизи здания акимата и прокуратуры Алматы. Просим сохранять спокойствие - это плановое мероприятие, направленное на повышение готовности экстренных служб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что само тактико-специальное учение пройдет 1 июля.
27.06.2025, 11:39 177891
В Алматы состоялось торжественное открытие реконструированного мемориала Сянь Синхая
Фото: Kazakhstan Today
Рассказать друзьям
Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялась торжественная церемония открытия реконструированного мемориала выдающегося китайского композитора Сянь Синхая.
В церемонии открытия реконструкции приняли участие представители акимата Алматы, работники сферы культуры, генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй.
Реставрацию памятника провел автор, создавший мемориал в 1999 году, известный казахстанский архитектор и скульптор Сергей Мартемьянов.
Этот памятник не просто скульптурный объект. Это символ исторической памяти, благодарности и культурной связи между нашими народами. Именно здесь, в Алматы, почти 80 лет назад, в годы Второй мировой войны, встретились два гения - китайский композитор Сянь Синхай и казахский музыкант Бакытжан Байкадамов. Эта встреча подарила миру музыку, рожденную в дружбе, взаимопонимании и человеческом тепле", - передала приветствие директора государственного музея искусств имени Кастеева Гулаим Жумабековой представитель Министерства культуры и информации РК.
Генконсул КНР в Алматы Цзян Вэй в свою очередь отметила, что история Сянь Синхая и Бакытжана Байкадамова стала ярким примером китайско-казахстанской дружбы.
В 2017 году памятник был включен в государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы. С тех пор он находился под охраной и неизменно привлекал внимание многочисленных гостей из Китая и Казахстана. В апреле этого года при поддержке соответствующих структур обеих стран были начаты реставрационные работы. И сегодня, спустя два месяца, мы с радостью видим обновленный памятник: плавные линии в форме лотоса, узоры из нот и указатели, отражающие жизненный путь Сянь Синхая, рассказывают историю великого музыканта. Повторное открытие памятника и прилегающей к нему площади не только символизирует новую главу в увековечивании казахстанско-китайской дружбы, но и стало современным общественным пространством для отдыха горожан. Это общее культурное наследие, которое мы передаем будущим поколениям", - сказала дипломат.
Дополнено 27.06.2025, 13.00
Позже в кинотеатре "Арман" состоялись фотовыставка о жизни Сянь Синхая и показ фильма "Композитор", приуроченного к 120-летию со дня рождения китайского композитора. Мероприятие прошло с участием казахстанского и китайского режиссеров фильма Сабита Курманбекова и Сирзата Яхофа, дочери казахстанского музыканта Бакытжана Байкодамова - Балдырган, представителей сферы культуры Казахстана.
Цзян Вэй в своем приветственном слове рассказала, что фильм "Композитор" был создан при личном внимании руководителей двух государств и впервые вышел на экраны в 2019 году. Это первая китайско-казахстанская совместная кинолента, удостоенная престижной 18-й кинопремии "Хуабяо" и других наград.
Надеемся, что сегодняшний показ вновь донесет вдохновляющее послание этой истории до зрителей, особенно молодого поколения, и будет способствовать укреплению основ китайско-казахстанского стратегического партнерства и построению сообщества единой судьбы Китая и Казахстана (...) Сцены из фильма, такие как Сянь Синхай, сжимающий скрипку и одиноко сидящий на улице; рука помощи, без колебаний протянутая Байкадамовым; переплетающиеся мелодии кантаты "Хуанхэ" и "Амангельды", глубоко трогают сердца. Эти образы напоминают нам, что музыка преодолевает границы и расстояния, сближая народы наших стран, а искусство проникает сквозь дым войны и становится универсальным языком человечества, устремленного к миру", - сказала генконсул.
27.06.2025, 09:31 178996
Дожди, грозы и сильный ветер прогнозируют сегодня синоптики в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики прогнозируют дожди с грозами практически на всей территории Казахстана, сообщает РГП "Казгидромет".
На западе, севере, востоке, в центре страны сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльными бурями", - сообщают синоптики.
В центре области Абай, на юге, востоке Алматинской, на северо-западе Акмолинской, на юге, севере Жамбылской, на западе, востоке Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, Атырауской, на северо-западе, в центре Мангистауской, на севере Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на севере, западе Алматинской, на западе, востоке, юге Карагандинской, на западе, в центре Актюбинской, на севере, юге Костанайской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской областей, на западе, юге области Улытау, на севере, юго-востоке, в центре области Жетысу, на западе, юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
30.06.2025, 09:01Жаксылыков назначен первым заместителем секретаря Совбеза РК 30.06.2025, 09:4931296Глава КТЖ стал новым министром транспорта Казахстана 30.06.2025, 11:4528731Парламент Казахстана завершил очередную сессию 30.06.2025, 11:1128216Приватизированные с нарушениями водоканалы вернули государству в Шымкенте 30.06.2025, 09:2624396В Казахстане намерены ввести плату за ускоренное прохождение границы 25.06.2025, 10:34302516Казахстанцы переплатили недобросовестным МФО 71 млрд тенге 25.06.2025, 09:49285356Казахстанская авиакомпания возобновила полеты на Ближний Восток 25.06.2025, 09:04Минспорта отказало казахстанскому призеру международных чемпионатов по параармрестлингу в денежном поощрении240616Минспорта отказало казахстанскому призеру международных чемпионатов по параармрестлингу в денежном поощрении 26.06.2025, 08:19230431В Семее агрессор ударил водителя автобуса во время движения 24.06.2025, 12:01220356Меняют открытые арыки на трубы: уничтожение арычной системы Алматы возмутило горожан 12.06.2025, 14:13Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании549036Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании 12.06.2025, 12:24506031Минтруда озвучило размеры пособий для многодетных семей 13.06.2025, 19:11501776В Аксу воспитателя детсада уволили за распускание рук 12.06.2025, 12:05496131Спасение на высоте: врач из Алматы реанимировала беременную женщину во время полета 13.06.2025, 10:29476396Сколько дней отдыха ждет казахстанцев на День столицы
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?