Какая погода ожидается в Казахстане в четверг, рассказали синоптики

НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 23 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большую часть территории РК по-прежнему будет оказывать влияние северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, которые принесут осадки (дождь, снег), за исключением юго-востока страны, где ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидается туман, гололед, усиление ветра на северо-западе, севере, востоке и в центре страны с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере и западе Северо-Казахстанской области ожидаются метель, гололед, усиление ветра ночью до 15-20, порывы 23 метра в секунду; днем на востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду, на юго-западе туман.

На севере Павлодарской области ожидаются метель, на юге и востоке туман, гололед, ночью усиление ветра, порывы до 15-20 метров в секунду.

На западе, севере и в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, туман, усиление ветра на западе, в центре области до 15-20 метров в секунду.

На северо-западе и западе Восточно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель; ночью и утром на севере и юге туман. Усиление ветра на западе, юго-востоке и в центре до 15-20, ночью порывы 23 метра в секунду.

На севере и в центре Кызылординской, на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской областей ожидаются гололед, туман. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской и днем в центре Кызылординской областей усиление ветра до 15-23 метров в секунду.

На северо-западе и юге Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед, туман, усиление ветра ночью на востоке, днем на юге до 15-20 метров в секунду.

На востоке и севере Атырауской, а также на западе и севере Мангистауской областей ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, западе Актюбинской, ночью на севере и северо-востоке Западно-Казахстанской областей ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На востоке и северо-западе Костанайской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, ночью усиление ветра на востоке до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на востоке и юге Алматинской области ожидается туман, в районе Алакольских озер усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.



