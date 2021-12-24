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Какая погода ожидается в Казахстане в четверг, рассказали синоптики

23.12.2021, 08:27 37491
Какая погода ожидается в Казахстане в четверг, рассказали синоптики
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 23 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На большую часть территории РК по-прежнему будет оказывать влияние северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, которые принесут осадки (дождь, снег), за исключением юго-востока страны, где ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидается туман, гололед, усиление ветра на северо-западе, севере, востоке и в центре страны с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере и западе Северо-Казахстанской области ожидаются метель, гололед, усиление ветра ночью до 15-20, порывы 23 метра в секунду; днем на востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду, на юго-западе туман. 
 
На севере Павлодарской области ожидаются метель, на юге и востоке туман, гололед, ночью усиление ветра, порывы до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере и в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, туман, усиление ветра на западе, в центре области до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-западе и западе Восточно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель; ночью и утром на севере и юге туман. Усиление ветра на западе, юго-востоке и в центре до 15-20, ночью порывы 23 метра в секунду. 
 
На севере и в центре Кызылординской, на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской областей ожидаются гололед, туман. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской и днем в центре Кызылординской областей усиление ветра до 15-23 метров в секунду. 
 
На северо-западе и юге Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед, туман, усиление ветра ночью на востоке, днем на юге до 15-20 метров в секунду. 
 
На востоке и севере Атырауской, а также на западе и севере Мангистауской областей ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, западе Актюбинской, ночью на севере и северо-востоке Западно-Казахстанской областей ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На востоке и северо-западе Костанайской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, ночью усиление ветра на востоке до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на востоке и юге Алматинской области ожидается туман, в районе Алакольских озер усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

 

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Понижение температуры до 33 градусов мороза прогнозируют синоптики

24.12.2021, 12:38 1971
Понижение температуры до 33 градусов мороза прогнозируют синоптики
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - РГП "Казгидромет" прогнозирует понижение температуры в Казахстане в ближайшие три дня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки, в северных регионах в виде снега. Ожидаются гололед, туман, порывистый ветер, низовая метель", - говорится в сообщении Казгидромета.

 
По прогнозу синоптиков, на западе ночью ожидается от 14-23 до 3-13 мороза, днем 13 мороза - 3 тепла; на северо-западе ночью от 17-33 до 7-23 мороза, днем от 10-25 до 2-11 мороза; на севере температура воздуха ночью основной фон 20-33 мороза, днем повышение от 10-26 до 5-15 мороза.
 

Понижение температуры воздуха ожидается в центре и на востоке; на северо-востоке ночью от 5-15 до 10-25 мороза, днем от 2-11 до 5-20 мороза; на юге ночью от 15 мороза - 3 тепла до 3-20 мороза, днем от 8 мороза - 12 тепла до 10 мороза - 3 тепла; на юго-востоке страны ночью от 5 мороза - 3 тепла до 0-8 мороза, днем от 2-10 тепла до 0-10 мороза", - проинформировали синоптики.


 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

24.12.2021, 08:38 10446
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 24 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На большую часть территории РК по-прежнему будет оказывать влияние северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, где ожидается снег, в южных регионах осадки (дождь, снег), лишь на западе республики преимущественно без осадков. По республике ожидается туман, гололед, усиление ветра на северо-западе, севере, востоке, в центре страны с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На юге, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-20, на юге и востоке порывы 23-23 метров в секунду. 
 
На западе Павлодарской области ожидаются метель, гололед; на западе, севере усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на севере, в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель; на юге туман; ночью на севере, востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-западе, западе Восточно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель; на западе и юге туман, ночью усиление ветра на западе; в центре до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гололед, туман; днем на западе, северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду 
 
На севере, юго-востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, туман; усиление ветра на севере, востоке до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на юге Атырауской области ожидается туман. 
 
На юге Мангистауской области ожидается гололед. 
 
На юге Костанайской области ожидаются туман; ночью на севере, востоке низовая метель; усиление ветра на севере области до 15-20 метров в секунду. 
 
Алматинской области в районе Алакольских озер усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, на горных перевалах усиление ветра 15-20 метров в секунду.

 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки 460 человек заболели коронавирусом

24.12.2021, 08:24 11116
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 23 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 985 016 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 460 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 98,
 
в городе Алматы - 39,
 
в городе Шымкенте - 8,
 
в Акмолинской области - 46,
 
в Актюбинской области - 4,
 
в Алматинской области - 20,
 
в Атырауской области - 6,
 
в ВКО - 22,
 
в Жамбылской области - 4,
 
в ЗКО - 10,
 
в Карагандинской области - 58,
 
в Костанайской области - 45,
 
в Кызылординской области - 4,
 
в Мангистауской области - 4,
 
в Павлодарской области - 48,
 
в СКО - 41,
 
в Туркестанской области - 3.
 
В Казахстане за сутки 686 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 956 046 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 24 декабря лечение от КВИ продолжают получать 18 404 человека (16 010 КВИ+ и 2 394 КВИ-), из них: в стационарах - 2921 пациент, на амбулаторном уровне - 15 483.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 243 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 70, на аппарате ИВЛ - 56.
 
По данным Минздрава, в РК с 13 марта 2020 года по 23 декабря 2021 года зарегистрировано 12 960 летальных случаев КВИ с положительным ПЦР-тестом. 22 декабря скончались три человека.
 
22 декабря 2021 года зафиксировано 76 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 128 человек выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 883, летальных случаев - 5203, выздоровевших - 76 286.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 23 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 931 073 человека, вторым - 8 432 936.
 
Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 210 952, беременные женщины - 15 375, кормящие женщины - 37 653. Второй дозой: подростки - 66 775, беременные женщины - 4708, кормящие женщины - 11 896.

 

В восьми областях объявили штормовое предупреждение

23.12.2021, 21:20 27766
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Кызылординской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 24 декабря на севере Кызылординской области ожидается туман. Днем на юге области ожидается гололед.
 
24 декабря на севере, юго-востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью 24 декабря на севере, востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный, на севере области 15-20 метров в секунду.
 
В Нур-Султане 24 декабря ночью и утром ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.
 
24 декабря в Павлодарской области ожидаются на дорогах гололедица, на западе области метель, гололед. Ветер юго-западный, на западе, севере области 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 24 декабря на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
24 декабря на северо-западе, западе Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На дорогах гололедица. На западе, юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный, ночью на западе, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 24 декабря на западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, днем на горных перевалах 15-20 метров в секунду. 
 
В Шымкенте ночью и утром 24 декабря ожидается туман. 
 
24 декабря в Северо-Казахстанской области ожидается снег, на юге области сильный снег. На юге, севере, востоке области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, на юге, востоке области порывы 23-28 метров в секунду. 
 

В 9-балльной сейсмозоне Алматы точечная застройка идет без согласования с МЧС, "стройкомпании экономят" на безопасности

23.12.2021, 18:26 34901
В 9-балльной сейсмозоне Алматы точечная застройка идет без согласования с МЧС, "стройкомпании экономят" на безопасности
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин сегодня в ходе брифинга заявил, что точечная застройка в Алматы идет без согласования с МЧС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Строительные компании, пытаясь сэкономить, в том числе и на коммунальных сетях, пытаются уплотнять застройку, но, или к счастью или к сожалению, Министерство по чрезвычайным ситуациям на данное время не участвует ни в отводе земельных участков под строительство, ни в рассмотрении проектно-сметной документации, ни в приемке в эксплуатацию жилых и производственных объектов", - сообщил Ильин.

 
По его мнению, это накладывает свой отпечаток на ситуацию в целом.

Я знаю, что по поручению главы государства - и аким отчитывался в том числе и здесь, на пресс-конференции, что сейчас запрещена в центре Алматы точечная застройка, уплотнение, но тем не менее действительно такие факты встречаются. Мы направляем рекомендации местным исполнительным органам, которые отвечают за выделение земельных участков, на нарушения, в том числе и в вопросах пожарной и промышленной безопасности", - заключил он.


Как сообщалось ранее, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий.
 
Стоит отметить, что жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
 

Казахстанские власти намерены запретить фото и видеодоказательства преступлений против животного мира

23.12.2021, 17:36 35911
Казахстанские власти намерены запретить фото и видеодоказательства преступлений против животного мира
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Публиковать в СМИ фото и видеодоказательства жестокого обращения с животными планируют запретить в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Информацию сегодня подтвердили министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев и сенатор Мухтар Джумагазиев, отвечая на вопросы журналистов.
 

Только благодаря публикации таких вопиющих фактов мы смогли принять этот закон. Только благодаря тому, что мы публиковали видео жестокого обращения, народ поднялся и начала вставать на защиту животных. Как вы теперь запрещаете публикацию таких видео? Теперь мы должны замалчивать эти факты?" - спросили журналисты сенатора.

 

Никто не говорит о замалчивании. В обществе могут негативные явления возникнуть. Могут дети посмотреть, несовершеннолетние. Поэтому я считаю, что это правильная норма", - ответил Джумагазиев.

 
Джумагазиев также подтвердил информацию о том, что авторов и распространителей подобных видео в соцсетях и мессенджерах тоже ждет наказание. 
 
Напомним, запрет на подобные публикации прописан в проекте закона "Об ответственном обращении с животными", который сегодня приняли в сенате и направили на подпись президенту Казахстана.
 
В законе это звучит как запрет "пропаганды и (или) призывов к жестокому обращению с животными, в том числе путем производства, демонстрации, распространения и иного использования печатных, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов с целью извлечения прибыли или без таковой".
 
По мнению журналистов, подобный запрет может помешать освещению фактов издевательства над животными и усугубить и без того бедственную ситуацию с насилием в отношении животных. 

Сегодня же активисты обратились к Касым-Жомарту Токаеву с просьбой наложить вето на проект закона
 

Казахстан возобновит полеты в Сочи

23.12.2021, 17:29 38056
нУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Российская авиакомпания "Северный ветер" с 15 января планирует возобновить полеты из Казахстана в Сочи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Частота рейсов из Нур-Султана и Алматы составит 1 раз в неделю.
 

Рейс Нур-Султан - Сочи будет летать 1 раз в неделю, по субботам, с 15 января. Рейс по маршруту Алматы - Сочи будет выполняться также 1 раз в неделю по средам, с 18 января 2022 года на воздушных судах типа Б737/А321", - сообщили в пресс-службе авиакомпании. 

 
Дальнейшее увеличение рейсов будет зависеть от эпидемиологической ситуации и соответствующих решений Межведомственной комиссии РК и Оперативного штаба РФ.
 
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпании расписанием.
 

Мажилисмены спрятались от журналистов в буфете

23.12.2021, 16:38 39191
Мажилисмены спрятались от журналистов в буфете
Фото: newtimes.kz
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Несколько депутатов мажилиса, вышедших во время перерыва в буфет, убежали от журналистов через "черный" ход, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Baigenews со ссылкой на радио Азаттык, после пленарного заседания Мажилиса, несколько депутатов вошли в буфет, после чего дверь в него заперли. 
 

Сообщается, что буфет перед этим всегда был открыт. Кроме того, на улице депутатов ждали журналисты, которые хотели задать им вопросы. Однако через час депутаты выбежали с черного хода буфета. Причем некоторые из них закрыли лицо листами бумаги".


 
Ранее сообщалось, что мажилисменам вернули законопроект по залоговой политике банков второго уровня. 
 

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