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Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник

21.11.2022, 08:10 44471
Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере, востоке, в центре - снег.
 

По республике ожидаются туман, гололед, на юге, юго-востоке усиление ветра, на востоке, в центре низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается сильный снег, в горных районах Туркестанской, Алматинской областей ожидаются сильные осадки.
 
В Алматы: дождь, температура воздуха днем составит +8 - +10°C, скорость ветра 3-8 метров в секунду.
 
В Астане: снег, -6, -8°C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Шымкенте: дождь, +9 - +11°C, скорость ветра 8-13 метров в секунду.
 

новости по теме

Возобновлен авиарейс из Алматы в Пекин

22.11.2022, 14:03 1426
Возобновлен авиарейс из Алматы в Пекин
Алматы. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Восстановлено прямое авиасообщение между Алматы и Пекином. Казахстанский авиаперевозчик сегодня отправил первый рейс Алматы - Пекин - Алматы. Услугами авиарейса в Пекин воспользовались 111 пассажиров, в нашу южную столицу вылетели 60 человек.
 
Рейс выполнялся с 2002 года, но с началом пандемии полеты прекратились. Пока авиарейс будет осуществляться один раз в неделю, сообщает "Хабар 24".
 
Для прохождения на борт самолета в Алматы необходимо в течение 48 часов до вылета сдать один ПЦР-тест и получить "зеленый" код здоровья в посольстве или генеральном консульстве Китая в Казахстане.
 
По прилете в Пекин пассажиров ждет 5-дневный карантин в отеле и 3 суток домашней изоляции.
 

В период пандемии международные авиаперевозки в Китае составили чуть больше двух процентов от допандемийного уровня. То есть большинство рейсов временно прекратили осуществляться. Путем долгих усилий и в связи с улучшением общей ситуации появилась возможность возобновить прямой рейс между Алматы и Пекином. Конечно, в нашем случае также стоит учитывать высокий уровень сотрудничества Казахстана и Китая. Мы вошли в первый поток тех международных маршрутов, которые могут летать напрямую в Пекин", - рассказал региональный менеджер авиакомпании Air Аstana Ван Шу.

 
В настоящее время также действуют перелеты из Алматы и Астаны в город Чэнду провинции Сычуань.
 

Две крупные сети АЗС обвиняются в создании искусственного дефицита дизтоплива в Шымкенте

22.11.2022, 10:58 6936
Две крупные сети АЗС обвиняются в создании искусственного дефицита дизтоплива в Шымкенте
Шымкент. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Шымкенту выявил факт создания искусственного дефицита при реализации дизельного топлива на автозаправочных станциях города, сообщает пресс-служба АЗРК.
 

На АЗС SINOOIL и "Гелиос" установлено, что допущено ограничение прав водителей", - говорится в сообщении ведомства.

 
В агентстве напомнили, что в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 170 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан запрещается необоснованное ограничение производства либо реализации товаров.
 

В связи с этим департаментом в соответствии с пунктом 1 статьи 199 кодекса в шымкентские филиалы товарищества с ограниченной ответственностью SINOOIL и товарищества с ограниченной ответственностью "Гелиос" выданы уведомления", - рассказали в ведомстве.


Ранее сообщалось, что дизельное топливо подорожало за год на 13%.

В августе премьер-министр РК поручил создать комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник

22.11.2022, 08:28 10911
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере, северо-западе, востоке, в центре - снег.
 

По республике ожидаются туман, гололед, на севере, востоке, юге, юго-востоке усиление ветра, на севере, востоке, в центре низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В горных районах Туркестанской, Жетысуской областей, на юге, в горных районах Алматинской области, на северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).
 
В Астане: снег, температура воздуха днем составит -6, -8°C, скорость ветра днем 7-12 метров в секунду.
 
В Алматы: дождь, температура днем +6 - +8°C, скорость ветра 3-8 метров в секунду.
 
В Шымкенте: дождь, температура днем +10 - +12°C, скорость ветра 8-13 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в шестнадцати областях

21.11.2022, 21:23 21436
Штормовое предупреждение объявили в шестнадцати областях
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Астаны, Шымкента, Жетысуской, Кызылординской, Актюбинской, Карагандинской, Атырауской, Алматинской, Улытауской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Акмолинской, Мангистауской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 22 ноября в горных районах в Жетысуской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный, на востоке области порывы 17-22 метра в секунду.
 
22 ноября на севере, в центре Кызылординской области ожидается туман
 
22 ноября на востоке, западе Актюбинской области ожидается гололед, на севере, в центре области туман.
 
22 ноября ночью на севере Карагандинской области ожидается туман. На севере, юге области низовая метель, гололед.
 
В Астане 22 ноября временами ожидается туман.
 
22 ноября на западе, юге, севере Атырауской области ожидается туман.
 
22 ноября на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный, ночью на севере, юге и в горных районах области 18-23 метра в секунду.
 
В Алматы 22 ноября ожидаются временами сильные осадки (преимущественно дождь), туман.
 
22 ноября на западе, юге Улытауской области ожидается туман.
 
22 ноября днем в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, в горных и предгорных районах ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере области, в горных районах 15-20 метров в секунду, на горных перевалах порывы 23-28 метров в секунду.
 
В Шымкенте 22 ноября ночью и утром ожидается временами туман.
 
22 ноября на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается снег. На севере, востоке области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на юге области 15-20 метров в секунду.
 
22 ноября ночью на большей части Абайской области ожидается снег. На севере области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на юге области 15-20 метров в секунду.
 
22 ноября на западе, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
22 ноября на севере, юге Мангистауской области ожидается туман.
 
22 ноября днем на севере Павлодарской области ожидается ветер западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
22 ноября ночью и утром на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.
 
Днем 22 ноября на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Сутки 22, ночью 23 ноября на северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). На северо-востоке области, в горных районах ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, сутки 22, ночью 23 ноября порывы 23-28 метров в секунду.
 
Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие дни.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие дни

21.11.2022, 17:18 27786
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие дни
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В предстоящие дни быстрая смена барических образований и обострение атмосферных процессов обусловит выпадение осадков на большей территории Казахстана, сообщает РГП "Казгидромет".
 
По данным синоптиков, 22-24 ноября на юго-востоке страны - сильные осадки (дождь, снег), 23 ноября на востоке - сильный снег.
 
По республике ожидаются усиление ветра, гололед, туман, на севере, востоке и в центре страны - метель. Понижение температуры воздуха ночью на севере, востоке и в центре до 17-28 мороза.
 

Оружейный схрон обнаружили талдыкорганские школьники

21.11.2022, 15:51 31356
Фото: Polisia.kz
Талдыкорган. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Два школьника обнаружили возле заброшенного завода в Талдыкоргане схрон с оружием и боеприпасами.
 

11-летний Мейыр Мухтарулы и 9-летний Валентин Артеменко обнаружили близ простаивающего завода огнестрельное оружие и боеприпасы. Полицейскими, прибывшими на место происшествия, изъяты два пистолета Макарова и более 30 патронов. Оружие направлено на экспертизу для проверки пригодности к стрельбе. Сознательных детей за проявление гражданского долга руководство городской полиции поощрило грамотами и памятными подарками. Также стражи порядка выразили благодарность их родителям за достойное воспитание своих детей", - сообщает Polisia.kz.

 
В полиции напомнили, что граждане, добровольно сдавшие огнестрельное оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится состава иного преступления. В то же время "добровольной сдачей" не признаются случаи изъятия оружия при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.
 

Жителя Петропавловска оштрафовали за жестокое обращение с собакой

21.11.2022, 14:35 33611
Петропавловск. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Петропавловска привлекли к административной ответственности за жестокое обращение с собакой.
 

По факту жесткого обращения с животным со стороны 32-летнего горожанина обратилась хозяйка собаки, 48-летняя жительница Петропавловска. На видео зафиксировано, как он отошел от грузовика и ударил лающего пса железными воротами. Женщина пыталась его остановить", - сообщает "Петропавловск.news".

 
Мужчину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 407-1 КоАП "Жестокое обращение с животными". Наказание по этой статье влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (14 585 тенге). Материал направлен в специализированный суд по административным правонарушениям.
 
 

Ранее сообщалось, что в Конаеве пьяный изверг до смерти забил кошку.
 

Силы терроризма хотели дестабилизировать обстановку накануне выборов - наблюдатель ШОС

20.11.2022, 19:55 58881
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Силы терроризма готовы были предпринять акции по дестабилизации обстановки накануне президентских выборов в Казахстане и в период их проведения, сообщил заместитель директора исполкома РАТС ШОС Артур Голованов.
 
Артур Голованов отметил очень слаженную, масштабную работу, которую провели силы безопасности и правоохранительные органы Казахстана, чтобы обеспечить безопасность, мирные и спокойные условия для волеизъявления народа Казахстана, сообщает zakon.kz.
 

Борьба с терроризмом - это невидимый фронт, и мы не видим и не ощущаем ее до тех пор, пока органы правопорядка не проиграют. В нашем случае органы правопорядка Казахстана выполнили свой долг на самом высоком уровне: у нас есть информация о том, что силы терроризма готовы были предпринять акции по дестабилизации обстановки накануне выборов и в период их проведения. Но все эти попытки были сорваны, а все провокации успешно нейтрализованы", - заявил он.

 
Артур Голованов подчеркнул, что все виновные лица задержаны и будут привлечены к ответственности, информирует sputnik.kz.
 

Народ Казахстан имеет все возможности для того, чтобы выразить свою воли и выбрать свое светлое будущее сознательно и единым коллективным фронтом", - добавил международный наблюдатель.


Ранее сообщалось, что в полиции Алматы прокомментировали несанкционированные митинги.
 

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