Каким регионам Казахстана угрожает засуха в июле  

В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически"

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Алматы. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы вновь сносят историческое здание. На этот раз акимат решил уничтожить дом школьников № 2, расположенный на пересечении улиц Байзакова и Жамбыла.





Как объяснили в городском акимате, дом школьников № 2 был возведен в 1951 году и "устарел морально и технически, не отвечал современным требованиям предоставления дополнительных образовательных услуг школьникам".





В этой связи компанией ТОО "Svoi Dom" (застройщик - ТОО "Акbarys Construction") в рамках социальной ответственности бизнеса за собственные средства начата реализация проекта по строительству нового современного дома школьников. Компания уже приступила к сносу старого двухэтажного здания, построенного в 1951 году, общей площадью 1415,5 квадратного метра. При расчетной вместимости в 1350 человек здесь в 2023-2024 учебном году занимались 1896 школьников", - сказано в сообщении ведомства.





В акимате заверили, что новый дом школьников будет построен на том же участке. Срок реализации проекта - январь 2025 года.





Между тем жители города возмущены действиями властей по уничтожению исторического здания без слушаний и согласования с общественностью.





Теперь этого всего не будет, и многие дети из нашего и соседних дворов останутся без обучения. В прошлом году там сделали ремонт и фасада, и внутри, а после зимних землетрясений повесили такие ЧС-ные таблички "Пункт приема пострадавшего населения", это значит, здание было сейсмостойким и вполне себе достойным. Но власти решили по своему", - пишут в соцсетях алматинцы.









Скорее всего, теперь на месте учреждения для воспитания детей построят очередной человейник. А дети пусть между машинами на парковке играют", - написал журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале .





Напомним, в 2006 году на перекрестке улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, несмотря на многочисленные протесты общественности, также варварски был снесен Алматинский дворец пионеров и школьников, а на его месте позже построили отель Rixos Almaty. Многочисленные обращения и письма граждан с просьбами сохранить уникальный дворец детства тогда были проигнорированы властями города.





В 2008 году город лишился еще одного исторического строения - здания автовокзала "Саяхат". Власти признали его аварийным и непригодным к эксплуатации. На месте снесенного автовокзала планировалось построить транспортный комплекс. Однако со временем там образовался стихийный рынок. Позже базар был снесен и власти заявили, что на его месте будет построен жилой комплекс.



