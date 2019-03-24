Карагандинские врачи поддерживают переименование Астаны в Нур-Султан

Караганда. 23 марта. Kazakhstan Today - Коллектив поликлиники №3 Караганды с радостью воспринял подписание указа о переименовании столицы Астаны в Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

Здоровье нации, вопросы здравоохранения всегда были на особом контроле у Елбасы. Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда уделял большое внимание здоровью нации, развитию медицины, потенциалу врачей, оснащению медицинских учреждений новейшим оборудованием, качеству оказания медицинских услуг", - пишут врачи.

Они отмечают, что в каждом послании народу страны Елбасы отмечал важную роль людей в белых халатах, оказывал врачам всестороннюю поддержку.

Мы эту заботу чувствовали всегда. Весь коллектив нашего медицинского учреждения, а нас здесь трудится 600 человек, единодушно поддерживаем переименование столицы Астаны в Нур-Султан и расцениваем это как дань уважения заслугам нашего Елбасы. Это достойное решение", - говорится в обращении коллектива поликлиники.

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