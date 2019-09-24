Караганда. 23 сентября. Kazakhstan Today - Карагандинцы отправились в научно-познавательную экспедицию "Улытау - колыбель Золотой Орды", передает Kazakhstan Today.

Участников экспедиции по памятникам Золотой Орды проводили в путь в Областном историко-краеведческом музее. В состав экспедиции вошли молодые учёные-историки, географы, краеведы, студенты, журналисты-блогеры, художники и съёмочная группа, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

"Первый исторический объект, который они посетят, - мавзолей Болган-аны. Сооружение датируется XIII-XIV веками, это золотоордынский период. За пять дней члены экспедиции побывают во всех мавзолеях Улытауского района. Как отметил Елбасы, мы должны знать свою историю, чтить её и передавать будущему поколению. Поэтому для участия в экспедиции мы выбрали именно молодых людей", - отметил директор Областного историко-краеведческого музея Ержан Нурмаганбетов.

Экспедиция организована в рамках Года молодёжи в казахстане. Проект, приуроченный к 750-летию Золотой Орды, реализуется по программе "Рухани жангыру". Он также направлен на реализацию задач, поставленных Первым Президентом в статье "Семь граней Великой степи".

Инициаторами экспедиции выступили управление культуры, архивов и документации Карагандинской области и Областной историко-краеведческий музей.

Экспедиция будет способствовать дальнейшему изучению истории Золотой Орды. Для нашей страны это имеет не только культурное, но и очень большое политическое и экономическое значение", - отметил главный менеджер проектного офиса "Рухани жангыру" Серик Санаубаев.

По информации пресс-службы, участникам экспедиции предстоит изучить памятники золотоордынского периода. Маршрут включает в себя посещение городища Хан-Ордасы, мавзолеев Жошы-хана, Алаш-хана, Аяккамыра, Болган-аны, Белен-аны, Кулан-аны и других сакральных мест. Участники поднимутся на пик Алтыншокы, на горы Баскамыр и Аяккамыр, побывают в археологическом комплексе Теректы-Аулие.

"Я, художник, буду всё фиксировать, делать зарисовки, этюды. Взял с собой все необходимые материалы. После окончания экспедиции планирую создать большую картину, посвящённую 750-летию Золотой Орды", - рассказал художник Мадихан Калмаханов.

Организаторы сообщили, что по итогам поездки планируется выпустить короткометражный фильм, издать фотоальбом, карты и буклеты.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев на Международном туристическом форуме в Улытау заявил о том, что район должен стать центром этнографического туризма международного уровня . Необходимые для этого работы должны начаться в рамках празднования 750-летия Золотой Орды, отметил глава государства.

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